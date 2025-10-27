El jurado oficial se decanta por el cartel digital de Alfonso Bravo para el Carnaval de Santa Cruz

El fotógrafo y diseñador gráfico Alfonso Bravo, autor por designación del cartel anunciador del Carnaval 2013, ha deslumbrado al jurado oficial encargado de valorar el desarrollo de su propuesta en diferentes soportes, más allá del bastidor. Su planteamiento sobre cómo plasmar la obra si fuera finalmente la ganadora ha logrado el respaldo unánime del tribunal, que valoró cómo aplicar las cinco alternativas que se someten hasta el jueves a votación popular en la web oficial de la organización.

Un nuevo formato para elegir el cartel del Carnaval 2026

La elección del cartel anunciador del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 entra esta semana en su recta final después de estrenar formato. La obra ganadora será la resultante de la suma del 60% de los apoyos cosechados en la plataforma virtual y el 40% restante lo aportará la puntuación que hizo el jurado sobre la propuesta que presentó cada uno de los cinco finalistas sobre cómo desarrollar su imagen en diferentes soportes.

Cinco finalistas y un favorito

Los cinco finalistas son El mismo latido, de Alfonso Bravo; Es más bello vivir bailando, de Héctor Expósito; Don Cartón Pintado, de Juliana Serrano; Tumbao y Son, de Lía de Paz, y Desde bien lejitos vengo, de Arón Morales.

Entre el desarrollo de la imagen que plantea Alfonso Bravo y el resto de finalistas hay un abismo en calidad y votación, admite el jurado.

Un jurado sorprendido por la ‘cara amarilla’

En la selección de los cinco finalistas entre las sesenta y dos propuestas, los carteles de Celia Cruz, del diseñador gráfico Héctor Expósito –un palmero de 26 años, el más joven de los elegidos–, y el elaborado con cartón, de la polifacética artesana y artista Juliana Serrano, partían como favoritos para el jurado. Incluso el sello de Arón Morales, ganador del último concurso del cartel en 2024, por poner una obra costumbrista que pone en valor la esencia de la fiesta de la máscara.

La obra de Alfonso Bravo no era hasta ese momento la favorita; de hecho, muchos miembros del jurado se sorprendieron cuando se desveló que era el autor de la cara amarilla, pues a priori lo asociaban con el mundo de la fotografía.

Un desarrollo que convenció al jurado

Los cinco elegidos tuvieron que presentar este año, por primera vez, el desarrollo de su imagen en diferentes soportes, y fue en esa deliberación –celebrada el 21 de octubre, horas antes de que se abriera la votación popular– cuando el jurado se rindió a los atractivos y posibilidades planteadas por Bravo.

Tan ambiciosas son las alternativas ofertadas que la organización se podría enfrentar al reto de generar fuentes de ingresos para poder llevarlas todas a término.

Una obra viva con inteligencia artificial

Alfonso Bravo ya ha adelantado alguna perla en redes sociales, como la animación de la obra, que en el mundo digital entra en movimiento al ritmo de una canción elaborada con inteligencia artificial.

Toman vida así desde el hibisco, el tucán que tiene en la cara, la esterlicia, un plátano, un loro que vuela, una guitarra o una nota musical, que se presentan como iconos de lo que el autor define como “el alma de Santa Cruz”, para pedir el voto a su obra.