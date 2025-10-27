Huelga 28 Octubre Canarias: los estudiante tinerfeños se movilizan contra el acoso escolar

El martes 28 de octubre, los alumnos de ESO, Bachillerato y FP en Tenerife están llamados a participar en la huelga estudiantil nacional convocada por el Sindicato de Estudiantes bajo el titular " Sandra, no te olvidamos ¡Basta de bullying! ¡Basta de discursos de odio! ¡Hay responsables!"

Manifestaciones en todo el país

La huelga estudiantil se acompañará de manifestaciones simultáneas a las 12:00 del mediodía en distintas ciudades españolas. La finalidad es que toda España se movilice y se denuncie la muerte de Sandra Peña.

"Combatir el acoso escolar no puede depender de la buena voluntad del profesorado, sino de recursos reales", subraya desde la organización.

Dónde se convoca a los estudiantes en Santa Cruz de Tenerife

En la isla, los estudiantes se concentrarán a partir de las 12:00 horas en la Plaza Weyler, en Santa Cruz de Tenerife, donde se espera una amplia participación para denunciar los casos de bullying y exigir responsabilidades, más psicólogos, orientadores y protocolos eficaces en los centros educativos.

La organización busca rendir homenaje a Sandra Peña, la joven sevillana de 14 años que se quitó la vida tras sufrir acaso escolar.

¿Qué exigen los estudiantes?