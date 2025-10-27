Huelga 28 Octubre Canarias: los estudiante tinerfeños se movilizan contra el acoso escolar
El Sindicato de Estudiantes convoca concentraciones en muchas ciudades de España para exigir medidas contra el bullying
El martes 28 de octubre, los alumnos de ESO, Bachillerato y FP en Tenerife están llamados a participar en la huelga estudiantil nacional convocada por el Sindicato de Estudiantes bajo el titular " Sandra, no te olvidamos ¡Basta de bullying! ¡Basta de discursos de odio! ¡Hay responsables!"
Manifestaciones en todo el país
La huelga estudiantil se acompañará de manifestaciones simultáneas a las 12:00 del mediodía en distintas ciudades españolas. La finalidad es que toda España se movilice y se denuncie la muerte de Sandra Peña.
"Combatir el acoso escolar no puede depender de la buena voluntad del profesorado, sino de recursos reales", subraya desde la organización.
Dónde se convoca a los estudiantes en Santa Cruz de Tenerife
En la isla, los estudiantes se concentrarán a partir de las 12:00 horas en la Plaza Weyler, en Santa Cruz de Tenerife, donde se espera una amplia participación para denunciar los casos de bullying y exigir responsabilidades, más psicólogos, orientadores y protocolos eficaces en los centros educativos.
La organización busca rendir homenaje a Sandra Peña, la joven sevillana de 14 años que se quitó la vida tras sufrir acaso escolar.
¿Qué exigen los estudiantes?
- La dimisión inmediata de la junta directiva del colegio Irlandesas de Loreto, donde estudiaba Sandra Peña, así como la retirada de su financiación pública por no activar los protocolos antibullying.
- Reclaman que se refuercen los recursos en salud mental en todos los centros educativos, y que se ponga fin a la financiación de la enseñanza concertada.
- Piden una educación libre de discursos de odio, en la que los colegios e institutos sean espacios seguros, sin machismo, racismo, LGTBfobia ni ningún tipo de violencia.
