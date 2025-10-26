El beneficio económico, objetivo de los 1.653 ciberataques al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en menos de un año

El beneficio económico es el principal objetivo de los ciberataques que recibe el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Así se desprende del análisis realizado, por parte del Centro de Operaciones de Ciberseguridad (SOC) del Consistorio chicharrero, de los ataques que se producen y de los principales actores involucrados.

En concreto, se ha identificado la utilización de técnicas de phishing o de despliegue de malware especializado en el robo de información personal. La primera es un tipo de ciberataque donde los delincuentes se hacen pasar por organizaciones de confianza, para engañar a las personas y robarles información confidencial, como contraseñas, datos bancarios o números de tarjeta. El malware es sofware malicioso diseñado para infectar un sistema y lograr fines delictivos, como robar o cifrar datos, explotando cualquier vulnerabilidad que exista dentro del sistema operativo.

Ataques

En lo que va de año, y según los datos facilitados por la concejala de Presidencia, Modernización, Protección de Datos y Transparencia, la nacionalista Purificación Dávila, el SOC del Ayuntamiento ha producido, en lo que va de año, un total de 1.653 alertas de ataques o incidentes de seguridad de diferente naturaleza. En concreto, se han identificado 232 ataques para comprometer la información, 418 intentos de intrusión, 129 ataques para comprometer la disponibilidad, 41 robos de información, 83 ataques de contenido abusivo, 744 ataques con contenido dañino y seis intentos de fraude. Purificación Dávila destaca que ninguno de estos ataques ha impactado en los servicios municipales.

Correos electrónicos

Por otro lado, el Centro de Operaciones de Ciberseguridad de Santa Cruz de Tenerife ha bloqueado, durante 2025, un total de 54.816 correos electrónicos maliciosos, «por entenderse que no cumplen las medidas de seguridad y suponen una amenaza». La concejala de Presidencia señala que estos han sido clasificados como mensajes con virus, suplantación de identidad, phishing y malware, de los que el Ayuntamiento ha recibido 2.018; mensajes spam, 15.845; mensajes masivos, 31.516; y otras amenazas asociadas al correo electrónico, 5.437.

Amenazas

Con respecto al total de amenazas que han sido identificadas, el 40,2% están relacionadas con el robo de credenciales; el 30%, con la exfiltración de datos; el 15%, con el despliegue de ransomware (secuestro de datos);el 14,7%, con la instalación de software de control remoto, y el 0,2% con intentos de fraude bancario.

Servicio avanzado de respuesta

La concejala nacionalista Purificación Dávila destaca que más de 1.256 usuarios del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife están inmersos en acciones continuas de formación y concienciación. Asimismo, la edil aprovecha para recordar que el Consistorio capitalino se ha adherido al convenio de cooperación con el Gobierno de Canarias para la prestación de un «avanzado» Servicio de Respuesta ante Incidentes de Ciberseguridad (CSIRT-CAN).

El alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, destaca que con este servicio se garantiza la protección de los datos y servicios públicos del Ayuntamiento. Asegura que esta iniciativa estratégica blindará los sistemas de información municipales frente a las crecientes amenazas.

«Gracias a esta adhesión, Santa Cruz se posiciona como una administración local más preparada frente a los desafíos de la era digital, reafirmando su compromiso con la seguridad y la confianza de sus ciudadanos en el entorno online», agrega. La iniciativa CSIRT-CAN se financia íntegramente con fondos europeos. El convenio firmado con el Gobierno tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027.

Tanto el regidor chicharrero como la edil de Presidencia aseguran que la ciberseguridad es una prioridad para el Gobierno local (CC y PP), «a la que se destinarán los recursos que sean necesarios».