Santa Cruz de Tenerife registra una media de 37 incidencias diarias por incumplimientos del contrato de limpieza

El municipio de Santa Cruz de Tenerife registra, en lo que va de año, 10.326 incidencias por incumplimientos del servicio municipal de limpieza, del que se encarga, en la actualidad, la empresa Valoriza. Esto supone una medida aproximada de 37 incidencias diarias. Del total de incumplimientos del contrato detectados, el 6% proviene de avisos vecinales, que se quejan, por ejemplo, de la falta de barrido o baldeo de las calles, y el resto, de la supervisión técnica municipal.

En 2025, el Consistorio ya ha impuesto penalizaciones a la adjudicataria del servicio por un importe de 118.000 euros, cantidad que supera los 2,3 millones de euros si se contabilizan desde el inicio del contrato. El PSOE y Vox exigen una mejora inmediata del servicio y que se incrementen las inspecciones, mientras que el Gobierno local (CC y PP) solicita también la colaboración ciudadana para reducir la suciedad en las calles.

Estos datos fueron facilitados este viernes, 24 de octubre, durante el pleno extraordinario que celebró el Ayuntamiento de Santa Cruz sobre el contrato de recogida de residuos y limpieza en el municipio, a petición del grupo socialista. Éste denunció duramente que los chicharreros "estén pagando" por un servicio que no se realiza adecuadamente, ni con el personal suficiente ni con los vehículos adecuados, un servicio que tiene un coste anual de casi 20 millones de euros. Con respecto a las incidencias registradas, la portavoz del PSOE, Patricia Hernández, resaltó que en solo cinco años, éstas casi se han duplicado y, sin embargo, añadió, "las penalizaciones a la empresa por incumplimientos se han reducido".

"No entendemos cómo en 2020, por ejemplo, se impusieron penalizaciones de más de 300.000 euros por 6.151 incidencias y este año, que ya vamos por más de 10.300 incumplimientos, los mismos que en todo 2024, las penalizaciones sólo ascienden a 118.000 euros", señaló Hernández. La exalcaldesa de Santa Cruz presentó dos mociones para revisar y controlar la prestación del servicio, mediante muestreos aleatorios semanales en un mínimo de 20 calles y mediante la elaboración de la auditoría, entre otras propuestas, las cuales fueron rechazadas.

Sobre las incidencias, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, aseguró que gran parte se debe al depósito, por parte de los ciudadanos, de enseres en la vía pública sin utilizar el servicio gratuito que ofrece el Ayuntamiento. En este sentido, el edil anunció que se está estudiando un nuevo sistema, a través de la reserva telefónica, y también señaló que se intensificarán las inspecciones y las multas tanto por estas infracciones como por el depósito de bolsas de basura fuera de los contenedores, "pues aún quedan en la ciudad 14 puntos negros de los 28 que teníamos".

La portavoz del PSOE recordó que el actual contrato de limpieza fue adjudicado en 2019 con informes técnicos municipales en contra, que ya advertían de que la oferta presentada por Valoriza no se podía cumplir, que no se alcanzarían los criterios de calidad establecidos. "Y esto es lo que está ocurriendo, el contrato no se está cumpliendo y el Gobierno local (CC y PP) no hace nada. Ni se limpian los contendores ni se barren las calles. Incluso, hay vehículos que ni funcionan y algunos los vemos prestando servicio en otros municipios", comentó Hernández.

El portavoz de Vox, Alejandro Gómez, también reclamó al Ayuntamiento que se intensifiquen las inspecciones y la supervisión a la empresa, que se exija el cumplimiento del contrato y que también se multe a todos los "incívicos". "El objetivo de este pleno tendría que ser que Santa Cruz esté más limpia que ayer. Todos tendríamos que reconocer que esta ciudad está mucho más sucia que antes", apuntó.

El responsable del área de Servicios Públicos admitió, una vez más, que con el actual contrato no se cubre todas las necesidades de la ciudad, y por eso, añadió, "estamos trabajando en la próxima licitación, para aumentar tanto el presupuesto como el personal". "Mientras tanto, ya que el actual contrato finaliza en diciembre de 2027, se está mejorando el servicio y realizaremos una nueva modificación para aumentar los zafarranchos de tres a nueve veces por semana", comentó. Asimismo, destacó que se seguirán realizando inspecciones e imponiendo penalizaciones a la empresa si se detectan incumplimientos. En este sentido, recordó que el número de inspectores ha aumentado de 5 a 25 técnicos en los últimos años. "Con el PP y CC gobernando, se está produciendo una media mensual de detracciones de 55.000 euros, mientras que con el PSOE eran de 44.000 euros", informó.

"Una concejal que tira una colilla al suelo"

Carlos Tarife también insistió, una vez más, que la falta de civismo de algunos ciudadanos tiene mucho que ver con la suciedad en las calles de Santa Cruz y quiso dejar claro que "los trabajadores de Valoriza no están para recoger la basura del suelo". "Por eso, nosotros incrementamos las multas de 150 a más de 2.000 euros por este tipo de infracciones", recordó. Patricia Hernández denunció que el edil de Servicios Públicos "siempre intente culpabilizar a los vecinos de que la ciudad esté tan sucia". Aprovechó para señalar que, sin embargo, "Carlos Tarife, a su compañera de partido", refiriéndose a Zaida González, edil de Urbanismo, "no le diga nada cuando tira una colilla al suelo", algo que González desmintió.

El audio de Patricia Hernández diciendo lo mismo que CC y PP

Ante este baile de acusaciones, y ya con un ambiente totalmente tenso, el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, decidió intervenir, mostrando a todos los participantes y asistentes en el pleno un audio de la portavoz del PSOE, de cuando era alcaldesa, en el que ésta declaraba que "por más personal y más medios que se incorporen al servicio de limpieza, si la ciudadanía no cumple, no se pueden alcanzar los objetivos". Bermúdez le recordó a Hernández que ella también, "tal y como lo decimos nosotros", ha realizado un llamamiento a la colaboración ciudadana.

Frustración

"Trabajadores de Valoriza me han transmitido su frustración porque por mucho que limpian una zona, a las 24 horas vuelve a estar igual o más sucia. Por lo tanto, lo que decimos nosotros, es decir, que este es un problema difícil de resolver si los vecinos no colaboran, también lo ha dicho usted, por mucho que ahora quiera decir que el Ayuntamiento culpa a la población de la suciedad en la capital y convertirse en la defensora de los ciudadanos. En esta materia, deberíamos todos buscar acuerdos para lograr una Santa Cruz más limpia", aseveró el alcalde, dirigiéndose a la portavoz del PSOE.