Vecinos de Santa Cruz de Tenerife alzan la voz ante la polémica de los sintecho: alertan de situaciones de "riesgo"

Vecinos alzan la voz ante la polémica de las personas sin hogar en Santa Cruz de Tenerife, alertando de que se están viviendo "situaciones de riesgo" en las calles de la ciudad y denunciando que los niños acuden al colegio cada día "siendo testigos de escenas impropias para su edad". Seis asociaciones de vecinos de la capital tinerfeña se han unido para exigir al Gobierno de Canarias, al Cabildo y al resto de municipios que "asuman su responsabilidad" y que atiendan, sobre todo, a los más de 220 ciudadanos con patologías mentales que duermen en las calles de Santa Cruz, de los que 36 son "casos graves" y 13 presentan una situación "muy crítica".

Las asociaciones de vecinos La Arboleda, Residencial Anaga, El Perenquén, Las Ramblas, La Ninfa-Ifara y La Muralla, todas ellas de la zona centro y alrededores, aseveran que Santa Cruz de Tenerife no puede seguir asumiendo sola esta responsabilidad. Señalan que estas personas necesitan una atención digna y adecuada a sus necesidades, que las administraciones competentes no les están dando. Pero, además, y según comentan, la conviviencia en Santa Cruz se deteriora. "Esta situación no es justa para nadie. Ni para quienes necesitan ayuda urgente y no la reciben, ni para quienes tienen derecho a vivir en una ciudad segura y digna", apuntan estos colectivos en un comunicado.

Recuerdan que el Ayuntamiento chicharrero ha atendido en lo que va de año a 732 personas sin hogar, de las que más del 30% presentan patologías mentales. También resaltan que más de la mitad pertenecen a otros municipios. "¿Y qué hace el resto de administraciones con respecto a estos ciudadanos? Nada, o peor aún, derivarlos a Santa Cruz", denuncian. Estas asociaciones vecinales critican que otros consistorios de la Isla estén derivando, de manera informal, a personas sin hogar a la capital tinerfeña, tal y como lo ha confirmado el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, quien el pasado miércoles volvió a dar un golpe sobre la mesa para que se soluciones esta problemática, amenazando con acudir a los tribunales si el resto de admnistraciones "no realiza su trabajo".

Problema judicial

"Sin coordinación, sin presupuesto compartido, sin asumir su parte de responsabilidad. Santa Cruz está asumiendo un volumen de sinhogarismo derivado de otros municipios, cargando con una responsabilidad y un coste que debería ser compartido por todos. El Gobierno canario y el Cabildo tampoco asumen sus competencias. Y luego está el problema judicial: los jueces consideran que estas personas, a pesar de su patología mental, pueden tomar decisiones correctas. El resultado es que no se puede intervenir, aunque sea evidente que necesitan ayuda urgente", relatan las seis asociaciones vecinales.

Éstas exigen al resto de administraciones que aporten recursos y asuman, de una vez, su responsabilidad. Asimismo, y con respecto al Ayuntamiento de Santa Cruz, reclaman a todos los líderes políticos municipales y a los partidos políticos que estén unidos en este tema tan sensble". "Deben actuar de manera responsable y sin hacer política. Que trabajen juntos, por encima de siglas y colores, en beneficio del ciudadano. Este no es momento para rédito político ni para enfrentamientos internos. Es momento de unidad, acción y compromiso real", concluyen.