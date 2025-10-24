Santa Cruz de Tenerife da "pautas básicas" a sus concejales sobre cómo vestirse: se ruega evitar camisetas y tenis

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, desde el servicio de protocolo, ha remitido una circular a todos los concejales en la que se establecen "algunas pautas básicas" sobre la vestimenta que conviene llevar en cada tipo de evento. Por ejemplo, para los plenos, inauguraciones, recepciones u otros actos formales, "se recomienda vestir con indumentaria formal", evitando las camisetas, los pantalones cortos, los vestidos con tirantes y el calzado deportivo. Esta circular ha provocado el enfado de la portavoz del PSOE, Patricia Hernández, quien manifestó este viernes, 24 de octubre, durante un pleno, que es la primera vez, en su etapa de representante política, que le dicen qué es lo que debe ponerse. La exalcaldesa, como medida de protesta, acudió a dicha sesión plenaria con una camiseta blanca.

El alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, quiso aclarar que sólo se trata de una circular que ha envidado el área de protocolo a todos los ediles del Ayuntamiento de Santa Cruz para señalar una serie de recomendaciones, pero, añadió, "cada uno es libre de vestir como quiera". "Es más, yo hoy vengo al pleno con deportivas. El servicio de protocolo debe hacer su trabajo y por eso nos ha recordado una serie de pautas básicas, sólo eso", apuntó.

Plenos, inauguraciones y recepciones

La citada circular establece que, con el fin de mantener una "imagen institucional coherente y cuidada" en los diferentes actos en los que participan los concejales como representante de este Ayuntamiento, "les recuerdo algunas pautas básica sobre la vestimenta que conviene llevar en cada tipo de evento". Con respecto a los plenos, inauguraciones, recepciones y otros actos formales, se recomienda que los hombres acudir con traje, camisa clara, corbata y zapatos, y a las mujeres, con traje de chaqueta, vestido o blusas y pantalón o falda. Para los actos institucionales que tengan lugar a partir de las 20:00 horas, el traje de los hombres "debe ser oscuro", la camisa blanca y los zapatos negros.

Falda por debajo de la rodilla

Para los actos religiosos, como misas y procesiones, "por respeto al entorno y a la tradición", se recomienda optar por un atuendo "sobrio y discreto", de colores neutros o apagados. Durante las procesiones, se aconseja no utilizar gafas de sol ni complementos llamativos. "Las señoras, en caso de llevar vestido o falda, deben ser por debajo de la rodilla y las blusas o vestidos con manga, evitando los tirantes".

Traje de ceremonia

Para los actos del 3 de mayo, Corpus Christi, 25 de julio y Semana Santa, "se recuerda a las señoras, en cuanto a lo que se denomina traje de ceremonia, que debe ser un traje de chaqueta negro, "permitiéndose pantalón, vestido o falda por debajo de la rodilla y blusa de manga larga o tres cuartos negro". En cuanto a las medias, dice la circular, es obligatorio llevar medias transparentes de color carnes. El viernes santo serán de color negro.

Actos populares al aire libre

En el caso de los actos populares o al aire libre, puede emplearse, según se indica en la circular, una vestimenta más cómoda, pero siempre cuidada y representativa del cargo. "Estas recomendaciones no pretende imponer rigidez, sino reforzar la buena imagen del Ayuntamiento y el respeto hacia la institución y a la ciudadanía que representan".