Obras en el Puerto de Santa Cruz para garantizar su seguridad estructural tras el impacto del buque Marie Curie

El Puerto de Santa Cruz de Tenerife anuncia la intervención en el muelle de Ribera de la Terminal de Cruceros, para reparar los daños «relevantes» que se produjeron como consecuencia del impacto del buque Marie Curie, accidente que tuvo lugar en enero. La Autoridad Portuaria ha licitado, por un importe de 366.000 euros, las obras de reparación del muelle, con el objetivo de garantizar su seguridad estructural y operatividad.

El organismo estatal recuerda que el pasado 30 de enero, durante una maniobra de atraque, el ferry Marie Curie de la naviera Baleària, que cubre la ruta Huelva-Santa Cruz de Tenerife-Las Palmas de Gran Canaria, sufrió una pérdida de propulsión que provocó su colisión con el carril del muelle de Ribera. Debido a este choque, se produjeron daños estructurales relevantes en el arco principal, así como en la viga cantil y en el pavimento adyacente, según informa Puertos de Tenerife.

Ante esta situación, este organismo encargó un proyecto técnico que permitiera restaurar las condiciones de seguridad y funcionalidad del muelle afectado, «mediante una actuación estructural localizada». La redacción de dicho proyecto ha finalizado y la Autoridad Portuaria ha licitado ya las obras para intervenir en la instalación chicharrera, actuación que se centrará, fundamentalmente, en la demolición y sustitución del arco dañado por el impacto.

Zona del Puerto de Santa Cruz contra la que impactó el buque Marie Curie. / El Día

La Terminal de Cruceros del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, ubicada en la Dársena de Anaga, constituye, según destaca el organismo estatal, una infraestructura estratégica para el tráfico turístico marítimo de la Isla. En este sentido, la Autoridad Portuaria resalta la importancia de esta actuación, para «garantizar de nuevo la operatividad del muelle en las mismas condiciones de seguridad, reparando la estructura dañada».

Trabajos

En concreto, los trabajos consistirán, fundamentalmente, en la demolición completa del arco existente, con unas dimensiones de 6,4 metros de fondo y 8,3 metros de luz libre, y en su sustitución por uno nuevo prefabricado de hormigón armado, «más duradero y adaptado a las condiciones ambientales marinas». El impacto del buque ocasionó la rotura total de este arco estructural, de ahí que lo más acertado sea sustituirlo.

Durante la redacción del proyecto se valoró la posibilidad de conservar el citado arco dañado, mediante la aplicación de refuerzos estructurales locales. Sin embargo, informa la Autoridad Portuaria, las inspecciones realizadas, incluyendo la submarina, confirmaron la existencia de una grieta que atravesaba completamente el arco, «comprometiendo de forma irreversible su funcionalidad».

Asimismo, la actuación contempla la ejecución de nuevos apoyos estructurales, así como la reparación de la viga cantil y del pavimento afectado, «devolviendo al conjunto portuario sus condiciones óptimas de seguridad estructural y operatividad funcional», indica Puertos de Tenerife.

En servicio

En el pliego de prescripciones técnicas que rigen esta licitación, para la que las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 17 de noviembre, se establece que todas las actuaciones programadas deberán desarrollarse con la mínima interferencia posible sobre la operativa portuaria, «adoptando las medidas necesarias de coordinación, seguridad y planificación». Y es que el muelle afectado continúa en servicio y permite el atraque regular de cruceros, según aclara Puertos de Tenerife.

Barrera antiturbidez

Para la ejecución de estos trabajos, la empresa que resulte adjudicataria deberá instalar una barrera de contención antiturbidez, «con el fin de evitar la dispersión de materiales sólidos o contaminantes hacia las aguas portuarias durante las fases críticas de obra». «Esta medida se considera esencial dada la ubicación del proyecto en un entorno portuario activo».

Tránsito peatonal

Una vez completado el montaje del nuevo arco estructural prefabricado y verificada su correcta alineación sobre los apoyo ejecutados, se procederá a la reparación de la viga cantil y a la reposición de la solera superior de hormigón. «Estas actuaciones restituirán la capacidad operativa del tramo intervenido, garantizando la resistencia frente a cargas portuarias y la seguridad en el tránsito técnico y peatonal».

Tareas subacuáticas

El proyecto incluye tareas subacuáticas en diversas fases de la obra, para lo que será necesario contar con una cuadrilla de buceo profesional. La Autoridad Portuaria señala que la reparación del muelle deberá llevarse a cabo en un plazo de cinco meses.