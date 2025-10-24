Dónde y cuándo habrá cortes de tráfico en Santa Cruz de Tenerife por el regreso de la Virgen de la Candelaria

Este próximo viernes finalizará la estancia de la imagen de la Virgen de Candelaria en Santa Cruz de Tenerife. Tanto los actos previstos como su despedida supondrán la adopción de medidas especiales que afectarán al tráfico y la circulación. La imagen será trasladada inicialmente a la plaza de España para la celebración de una eucaristía de despedida, mientras que el grueso del dispositivo de seguridad se centrará en el itinerario de regreso a la Villa de Candelaria.

Itinerario de la procesión

Tras salir de la iglesia de La Concepción alrededor de las 19:00 horas, la imagen se dirigirá a la plaza de España recorriendo las calles Santo Domingo, Candelaria, Imeldo Serís, General Gutiérrez y La Marina. Una vez finalizado el acto religioso, la procesión de regreso comenzará a las 22:00 horas, incluyendo paradas y pequeños actos en puntos de avenida Bélgica, Cruz del Señor, Cuesta Piedra y junto a la sede de la Comunidad de Madres Dominicas.

Humberto Gonar

El recorrido completo continuará por calles como Bravo Murillo, San Sebastián, Santiago Beyro, Tinguaro, Manuel de Oraá, Arocha, Juan Rumeu García, hasta incorporarse a la carretera Santa Cruz-La Laguna (TF-180) y seguir por la carretera general del Sur (TF-28) hasta el límite municipal en El Tablero.

A partir de ahí, pasará por El Humilladero, será despedida en El Rosario en Radazul Alto y finalmente, la virgen tiene prevista su llegada a Candelaria a las 7:15 horas por Barranco Hondo. Una hora más tarde, hará una parada en la Casa de Acogida de la Residencia de Mayores que lleva su nombre, donde será recibida por los mayores. A las 10:30 horas, cambiará de paso en la Estación de servicio DISA ubicada antes de la entrada del casco urbano de la ciudad, para allí dirigirse a su basílica a la que llegará sobre el medio día.

Una vez se cruce el término municipal de la capital, será responsabilidad de la policía local de Candelaria y de las demás zonas involucradas gestionar los cortes de tráfico. Se prevé que estas restricciones no afecten significativamente a la población, ya que, debido a las altas horas de la madrugada y al ritmo acelerado de la procesión, las calles aledañas a la carretera principal solo permanecerán cerradas durante unos minutos.

Restricciones de estacionamiento

Desde viernes a las 15:00 horas, se prohíbe estacionar en calles como General Gutiérrez, plaza de España, San Sebastián y estacionamientos de la plaza del Cabildo. A partir de las 17:00 horas, la limitación se extenderá a avenida Bélgica, Santiago Beyro, Tinguaro, Manuel de Oraá, Arocha, Juan Rumeu García, y tramos de la TF-180.

A las 20:00 horas, el estacionamiento quedará prohibido en la TF-28, desde la rotonda de Tíncer hasta Barranco Grande, garantizando la seguridad de la comitiva y de los fieles.

Se hace un llamamiento a la ciudadanía a respetar la señalización temporal y las indicaciones de los agentes de la Policía Local, recordando que algunas paradas de taxi y rutas de tranvía y guaguas se verán afectadas temporalmente.

Transporte público

Guaguas: Varias líneas del servicio urbano e interurbano sufrirán desvíos o modificaciones mientras dure la procesión. Entre ellas se incluyen rutas urbanas como 901, 902, 904, 905, 906, 908-912, 914, 919-921, 934-937, 971, 972, 974 y 975, y líneas interurbanas 014, 026, 120, 121, 122, 138, 139, 232 y 111 (estas dos últimas suspendidas de 10:30 a 12:30 horas).

TITSA habilitará una guagua de apoyo detrás de la comitiva para los peregrinos, incluyendo dos plazas adaptadas para personas con movilidad reducida (PMR), desde el Cruce de El Tablero hasta la TF-28, entre las 00:00 y 12:00 horas del día siguiente.

Tranvía: La Línea 1 adaptará su servicio en los tramos coincidentes con la procesión: desde Imeldo Serís, pasando por Bravo Murillo, avenida Islas Canarias, Príncipes de España, El Rosario y Taco. Estas restricciones afectarán al horario nocturno del tranvía. La Línea 2 no se verá afectada. La circulación se restablecerá en cada punto una vez que pase la comitiva y previa autorización del CECOPIN.