La Virgen de Candelaria se despide de Santa Cruz hasta dentro de 14 años

Con manto azul y bajo un pasillo colgado desde la torre de La Concepción con flores de charol elaboradas por presos de Tenerife II, la Virgen de Candelaria inicia la tarde de este viernes, a las 19:00 horas, el camino de regreso a su Basílica, en la Villa Mariana, a donde está previsto que llegue a mediodía de mañana. La Patrona de Canarias se despide así de Santa Cruz, donde ha permanecido dos semanas, para volver dentro de 14 años, si no se altera lo que contempla el decreto de visitas alternas entre la capital tinerfeña y La Laguna, instituidas por el recordado obispo Felipe Fernández Álvarez en 2001.

Han sido casi quince días de actividad frenética en torno a la parroquia matriz, donde el flujo de peregrinos y curiosos no se ha dado tregua. Entre las celebraciones con mayor participación de feligresía se cuenta el primer domingo de estancia, con la misa con los mayores y enfermos, la representación de la aparición de la Virgen a los guanches, que pusieron en escena los niños de catequesis, la eucaristía de las cofradías y hermandades o la que protagonizaron los militares.

Procesión de regreso

La Virgen saldrá de la iglesia de La Concepción a las 19:00 horas hacia la plaza de España, donde se celebrará la misa. Al término del acto, sobre las 22:00 horas, comenzará la procesión de regreso hacia Candelaria, con paradas en la avenida Bélgica, Cruz del Señor, Cuesta Piedra y ante la Comunidad de Madres Dominicas. El recorrido de vuelta partirá desde la plaza de España por La Marina, Bravo Murillo, San Sebastián, avenida Bélgica, Islas Canarias, Santiago Beyro, Tinguaro, Cuesta Piedra y carretera Santa Cruz-La Laguna (TF-180), hasta enlazar con la carretera general del Sur (TF-28) por la zona de El Tablero.

Por este motivo, desde las 15:00 horas está prohibido aparcar en calles del centro, como General Gutiérrez, San Sebastián y las plazas de España y del Cabildo. A partir de las 17:00 horas, la medida se ampliará a avenida Bélgica, Santiago Beyro, Cuesta Piedra y tramos de la TF-28, y desde las 20:00 horas, a la carretera general del Sur, de Tíncer a Barranco Grande.

Diez paradas

De la plaza de España a la Basílica de Candelaria se sucederán diez paradas. Una vez celebrada la misa que presidirá el obispo Eloy Santiago comenzará la procesión con tres mil candelas que repartirá la organización de la visita y recorrerá Bravo Murillo, San Sebastián y avenida Bélgica.

Después de superar estas vías en pendiente, Cáritas tiene prevista una oración –a las 22:45 horas– en el proyecto de Café y Calor que regenta en avenida de Bélgica, frente a la avenida Madrid. Tras una oración de quince minutos, seguirá hasta la Cruz del Señor, donde, aprovechando el agasajo de la comunidad parroquial –sobre las 23:30 horas–, se procederá a subir a la imagen a la urna de Grúas Cuchi.

Llegada a la Cuesta de Piedra

Poco antes de la una de la madrugada del viernes al sábado, la murga Los Desbocados, dirigidos por Juani Padilla y con el regreso al género del responsable musical Roberto Darias, cumplirá con el rito que institucionalizaron hace siete años en la anterior visita, cuando la Patrona alternó entre Santa Cruz y La Laguna. La cita, frente al antiguo Vitabana, antes de la subida de la Cuesta de Piedra.

La comitiva enfilará la carretera general rumbo al colegio de las Madres Dominicas, donde está previsto otro alto a la 1:20 horas, y a las 2:55 de la madrugada en el siempre multitudinario Taco, alto en el municipio de La Laguna.

A las 4:40 horas, Santa Cruz despedirá de su territorio a la Virgen Morenita en El Humilladero para enfilar Radazul Alto, a donde llegará a las 5:40 horas. Pisará tierra mariana a las 7:15 horas, en Barranco Hondo, a la altura de Casa Fito.

Llegada a Candelaria

Entre los actos entrañables, ya casi en casa, visita a la residencia de mayores Virgen de Candelaria que promovió el recordado prior de la Basílica Jesús Mendoza, para seguir por la carretera general hasta la gasolinera Sindo, a las 10:35 horas, donde hará un alto de media hora. La imagen abandonará su urna para entrar en el casco de Candelaria en solemne procesión rumbo a la Basílica, donde se prevé que llegue a la 12:20 horas.

Transporte público

Para facilitar la participación a los peregrinos en la despedida de Santa Cruz a la Virgen de Candelaria, Titsa reforzará el servicio con una guagua de apoyo para los peregrinos, operativa desde las 00:00 hasta las 12:00 horas del sábado, entre el cruce de El Tablero y la TF-28, con plazas adaptadas para personas con movilidad reducida. Varias líneas urbanas e interurbanas modificarán su recorrido y algunas quedarán suspendidas de forma puntual. La información completa puede consultarse en www.titsa.com o en el teléfono 922 531 300.

Por su parte, Metrotenerife adaptará el servicio de la Línea 1 del tranvía al paso de la peregrinación, con interrupciones temporales en Imeldo Serís, Bravo Murillo, Islas Canarias, Príncipes de España, carretera de El Rosario y avenida de Taco. El resto del servicio funcionará con normalidad.

Balance: ni como el día de la madre

En la víspera de la finalización de la visita de la Virgen, los empresarios del sector de la restauración de la zona de La Noria y la plaza de España son categóricos: «La iglesia ya no está de moda», y eso se traduce también el la caja de los establecimientos.

Fuentes consultadas que piden guardar el anonimato aseguran que para el día de la llegada de la Patrona contrataron camareros de refuerzo «y nos lo tuvimos que comer», porque la gente se fue a ver a la Virgen en la charca de la plaza de España.

Uno de los empresarios de Zona Centro aporta un dato: Pedro Capó reunió más gente el sábado anterior al inicio de la visita (Plenilunio). Fue la antesala de lo que estaba por llegar. La falta de estacionamientos y la notable presencia de policía impidió que las miles de personas que se calculan que acudieron a ver a la Virgen de Candelaria en La Concepción incrementaran la recaudación. «No fue ni como el día de la madre».