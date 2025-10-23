Santa Cruz de Tenerife reclama al Estado más de 60 elementos de la masonería

Ante la inminente apertura del Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife, que se producirá el próximo lunes, 27 de octubre, el Ayuntamiento insiste en reclamar al Archivo de Salamanca la cesión de los documentos y elementos pertenecientes a las logias masónicas de Canarias que se encuentran en esa institución. En concreto, el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, ha solicitado, en un escrito remitido al secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, más de 60 elementos, entre los que se encuentran el estandarte de la Logia Añaza, informes de obras, cartas, fotografías, insignias, sellos y joyas.

El regidor chicharrero explica que con este escrito se da continuidad a la reunión celebrada el pasado 29 de septiembre con el secretario de Estado de Memoria Democrática, en la que se abordó la relevancia de los fondos documentales y bienes relativos a la masonería en Canarias que se conservan en el Archivo de Salamanca.

«Nuestro objetivo es que el Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife, tras su inauguración, pueda contar entre sus contenidos con la cesión temporal de la documentación y bienes materiales más significativos de la masonería en Canarias de los siglos XIX y XX. Solicitamos, especialmente, la documentación relativa a los Venerables de la Logia de Añaza, el Estandarte de la Logia de Añaza número 270 y objetos como joyas que creemos custodian, con el fin de que puedan ser expuestos en la capital tinerfeña», señala el alcalde del municipio chicharrero.

Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife. / El Día

Archivo

El regidor capitalino explica que este emblemático inmueble, «tras una profunda obra de restauración», será inaugurado el próximo lunes y contará con un centro de interpretación destinado a difundir y poner en valor este singular patrimonio histórico y cultural. Bermúdez señala que, con la finalidad de facilitar la identificación de los materiales cuya cesión se solicita para este centro de interpretación, se ha adjuntado a la petición realizada un inventario provisional elaborado a partir de las referencias históricas disponibles.

«Se trata de una relación de bienes que se cree que podrían encontrarse en el Archivo de Salamanca, aunque no podemos confirmarlo con certeza hasta que se realice la verificación correspondiente por parte de los responsables del Archivo», agrega José Manuel Bermúdez.

En la carta remitida al secretario de Estado de Memoria Democrática, el alcalde apunta que no solo se solicitan los archivos de la Logia de Añaza, impulsora de la construcción del Templo Masónico, sino también los de todas las logias de Canarias que están recogidas en el Archivo de Salamanca. «Estamos convencidos de que la exhibición de estos materiales contribuirá al conocimiento y reconocimiento de una parte esencial de nuestra memoria democrática, además de reforzar la proyección cultural y turística de nuestra ciudad», asevera.

El Templo Masónico abrirá sus puertas el lunes, tras finalizar las obras de restauración, que comenzaron en septiembre de 2022 y han supuesto una inversión de más de tres millones. Para descubrir este histórico espacio, y según informa el Ayuntamiento, se ofrecerán visitas guiadas los martes, jueves y sábados, de 11:00 a 12:00 horas, y los miércoles y viernes, de 17:00 a 18:00. Las reservas para estas visitas se podrán realizar en la web o desde el teléfono móvil, en las plataformas de Instagram o Facebook en SoyCulturaSC.