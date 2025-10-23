Los puestos de castañas de Santa Cruz de Tenerife, en peligro de extinción

El municipio de Santa Cruz de Tenerife contará, en esta campaña navideña, con solo seis de los tradicionales puestos de castañas asadas, a pesar de que el Ayuntamiento chicharrero ofertó casi una veintena de ubicaciones. La falta de lluvia ha encarecido el precio de este apetecible producto, a lo que se suma que se "trata de un trabajo artesanal duro" que no facilita el relevo generacional.

Así lo señala la castañera Petra Pérez, que lleva más de 15 años dedicándose a esta negocio en la capital tinerfeña, quien también comenta que en Santa Cruz se ha generado un problema con las motos, "porque aparcan al lado de los puestos" y, además, añade, la convocatoria para solicitar al Consistorio una ubicación "se publicó tarde", a mediados de septiembre.

"Existen varios factores que provocan que cada vez seamos menos. El principal es la naturaleza, porque si no llueve, no hay castañas. Conseguirlas está siendo difícil. A nosotros el kilo nos sale a 4 euros pero porque compramos una tonelada. Los precios de las bolsas también han subido y ahora 100 sobres nos cuestan 20 euros. Por otro lado, este es un trabajo muy duro, en el que, incluso, te tienes que quemar las manos", comenta Pérez.

Quejas de clientes

Tampoco es fácil, agrega esta castañera, tener que escuchar constantemente las quejas de los clientes por el precio del sobre de las castañas. "Nosotros vendemos ocho castañas por dos euros e intentaremos no cobrar más caro este año. Pero es que la gente debe tener en cuenta que todo ha subido", agrega. Pérez insiste en que algunos castañeros también tienen que enfrentarse cada día a la falta de civismo de algunos ciudadanos que aparcan sus motos junto a los puestos, "impidiéndonos realizar nuestro trabajo". "Hemos pedido ayuda al Ayuntamiento para que tome medidas".

Localizaciones

Esta castañera, que prevé iniciar la actividad este lunes, 27 de octubre, colocará su puesto en la calle Álvaro Rodríguez López, frente al Centro Comercial Meridiano. Los chicharreros y visitantes también podrán comprar castañas en la plaza de España (frente a Correos), plaza Santo Domingo (en la calle Imeldo Serís esquina Valentín Sanz), plaza La Paz (avenida Asuncionistas), plaza del Chicharro, y en la calle Bentagay esquina avenida Luis Celso García Guadalupe (exterior del Centro Comercial Carrefour de Añaza).

Sin embargo, no se presentó ninguna solicitud para el resto de localizaciones que ofreció el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife: plaza de la Alameda (calle Emilio Calzadilla y Callejón Bouza), plaza Weyler (esquina calle Imeldo Serís), calle San Sebastián esquina José Hernández Alfonso, avenida Asuncionistas (junto al Parque Viera y Clavijo), Rambla de Santa Cruz (frente a la Plaza de Toros), avenida Príncipes de España (frente al centro de salud), plaza Los Sabandeños, plaza Miguel Velázquez (Corte Inglés), junto al Muñeco de Nieve, en la rambla centro de la avenida Los Majuelos (frente al Mercadona), en la carretera de El Sobradillo, y junto a la Residencia La Candelaria.

Esto significa que los pocos puestos que se instalarán este año en Santa Cruz se concentran, prácticamente, en la zona centro de la ciudad, excepto el que se pondrá en marcha en Añaza, junto al Carrefour. Por lo tanto, desaparecen los puestos de castañas en el resto de distritos.

¿Hasta cuándo se podrá comprar castañas asadas?

El concejal de Infraestructuras y Patrimonio, el nacionalista Javier Rivero, admite que cada vez hay menos puestos de castañas en el municipio chicharrero, "pero también se tiene que tener en cuenta que con esta calor, lo menos que apetece es encender un fuego en la calle para asar castañas". Este informa de que los puestos podrán permanecer instalados en las distintas localizaciones concedidas hasta el próximo 31 de enero.

Requisitos

Los castañeros tendrán que cumplir una serie de requisitos, entre los que se encuentran que las casetas estén "debidamente pintadas", que sean desmontables, que tengan unas dimensiones máximas de cuatro metros cuadrados, y que permanezcan, "en todo momento", en perfectas condiciones de limpieza. Queda totalmente prohibido el almacenamiento de objetos en el exterior de los puestos.