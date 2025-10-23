Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ni Alemania ni Alsacia: los mejores bretzels podrás tomarlos en esta cafetería de Santa Cruz de Tenerife

El local abrió sus puertas el pasado agosto en la capital tinerfeña

Podrás probar en auténtico sabor alemán en Santa Cruz de Tenerife

Podrás probar en auténtico sabor alemán en Santa Cruz de Tenerife / Instagram

Helena Ros

Helena Ros

Las cafeterías cada vez están de moda. Siempre es una buena opción quedar con amigos o familiares y pasar la tarde a un local acogedor, disfrutando de cafés de especialidad acompañados de dulces o salados que hacen que pase el tiempo sin darnos cuneta.

Viajar a Alemania sin salir de la isla

Brezelita ofrece una experiencia gastronómica que trasporta a sus clientes directamente a Alemania, gracias a sus elaboraciones basadas en productos característicos del país. Abrió sus puertas el pasado 12 de agosto y, desde entonces, no ha dejado de sorprender con sus propuestas innovadoras

El bretzel, ese bollo con forma de lazo y sabor ligeramente salado, es el auténtico protagonista de su carta. Sin embargo, en este lugar van más allá de lo clásico, ofreciendo versiones innovadoras e incluso dulces. Sus variedades rellenas de crema de quesos, mantequilla o cebollino, o la sorprendente versión con sabor a donut, son más demandadas por quienes buscan apostar por nuevas combinaciones y sabores diferentes.

No se trata solo de bretzels

En Brezelia, los brezels no son lo único que llama la atención de los clientes. Sus sándwiches y bocadillos también se han hecho un hueco entre los favoritos de los clientes, gracias a las combinaciones de ingredientes queso de cabra, miel, rúcula, nueces y pera, o el clásico bocadillo caprese.

Para los amantes del dulce, la cafetería ofrece croissants artesanales, cookies y rollitos de canela, ofreciendo un toque americano irresistible. Todo esto puede acompañarse con sus cafés de especialidad, preparados con elegancia, o con opciones como matcha, zumos de naranja, infusiones o refrescos. Una propuesta pensada para complacer todos los gustos.

Ubicación

El establecimiento se encuentra en la calle La Luna, 4, en Santa Cruz de Tenerife. Abre sus puertas de martes a viernes de 7:00 a 19:00, y los sábados reduce su horario hasta las 15:00. Los lunes y martes la cafetería permanece cerrada por descanso del personal.

Brezelia es una cafetería ideal para disfrutar de un rato de desconexión para quienes quieren viajar a Alemania sin salir de Tenerife.

