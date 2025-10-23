Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Centro de Formación Profesional Las Indias inventa el traje inteligente de reina de Carnaval

César Manrique no imaginó que después de 33 años después de su muerte alumnos del CIFP Las Indias hicieran de su cartel de Carnaval 1985 una fantasía que cambia de color con wifi y hasta mida pulsaciones de quien lo vista

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se enfrenta a una revolución tecnológica si adopta propuestas como las planteadas en el I Congreso Internacional de Profesionalización, impulsado por el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) Las Indias, que, con formación, aúna inteligencia artificial y sostenibilidad.

El ingenio de los profesores del centro y del alumnado ha permitido crear el traje inteligente de Reina del Carnaval, capaz de cambiar de color a golpe de “like” en un móvil, o medir las pulsaciones de la candidata y la humedad del lugar donde se celebra el espectáculo.

Inspiración en César Manrique

La iniciativa surge de Fabio Cruz Acosta, coordinador del proyecto, y Samuel Rodríguez, ambos profesores del citado centro, junto al alumnado del ciclo superior de Vestuario a Medida y de Espectáculo, que han desarrollado tres prototipos de trajes inteligentes y sostenibles, inspirados en la obra del artista lanzaroteño César Manrique.

«En el proyecto se han realizado tres trajes y, además, tiene un anclaje con la cultura canaria. Uno está basado en una figura del viento de Manrique, otro en sus pinturas —especialmente en los peces—, y el último, en el cartel del Carnaval de 1985 que hizo el artista», detalla Cruz.

Samuel Rodríguez, profesor de la parte tecnológica, precisa que «las alumnas de segundo de Vestuario a Medida de Espectáculo del CIFP Las Indias se encargaron de la parte textil, mientras que desde la asignatura de digitalización se implementó la parte tecnológica».

El traje que obedece a un “like”

«Estamos ante un traje de Reina inteligente, totalmente controlado por el público, que puede encenderlo o cambiar su color con un like o con un mando a distancia», comenta orgulloso Rodríguez.

«Lo que le brindamos al público es la capacidad de interactuar con el traje, de adaptarlo a su gusto en directo y a tiempo real».

Moda que escucha al cuerpo

Los trajes también tienen una aplicación funcional. «Hemos incorporado sensores de humedad y temperatura que se conectan vía wifi al móvil», explica Cruz.

«Imagina una soprano en una ópera: el traje puede indicar cuándo empieza a subir la temperatura o la humedad, ayudando al director a evitar situaciones de incomodidad o incluso de riesgo».

Rodríguez añade que «estos sensores pueden ser un indicativo de salud, porque si el calor o la humedad aumentan demasiado, podría alertarse de un posible mareo. Incluso se pueden incorporar sensores de pulsaciones».

Sostenibilidad con sello canario

El proyecto está concebido desde una perspectiva medioambiental. «En los talleres guardamos los retales de tejido demasiado pequeños para ser reutilizados, y los enviamos al IES Geneto, donde los alumnos del ciclo de edificación los convierten en bloques de aislamiento térmico», explica Cruz.

«De este modo, el tejido reciclado ayuda a mantener la temperatura de las viviendas, reduciendo el uso de energía».

Además, los materiales de los trajes —botellas de plástico, botones reciclados y tejidos sostenibles— refuerzan ese compromiso.

«El espectáculo puede ser sostenible sin perder belleza ni impacto visual», subraya el coordinador del proyecto.

Ingeniería, arte y colaboración

En el proyecto también ha participado el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), que se encargó de la programación de los microcontroladores y del sistema wifi.

«En un traje se puede incorporar cualquier elemento estructural que el diseñador considere apropiado: plástico, varillas de acero o fibra de vidrio», comenta Cruz.

Los alumnos de soldadura del IES Mencey Bencomo fabricaron las estructuras de soporte necesarias por las dimensiones de los diseños.

El resultado: un traje de Reina que combina arte, ingeniería y sostenibilidad. Una apuesta de futuro, quizás para el próximo febrero, cuando el Carnaval y se ilumina con cada “like”.

Un traje reciclado

Uno de los aspectos más llamativos del traje inteligente de reina que ha inventado el CIFP César Manrique es su apuesta por la sostenibilidad: «La estructura del traje está hecha con mangueras de agua recicladas que se iban a tirar a la basura», explica el profesor. El área tecnológica no solo logró que se encendiera la fantasía, sino que aventura que el público podría interactuar en una gala del Carnaval». Y eso, combinada con tecnología: «tenemos incrustada fibra óptica en el traje, que simula los ojos de las figuras del traje.

El Centro de Formación Profesional Las Indias inventa el traje inteligente de reina de Carnaval

El Centro de Formación Profesional Las Indias inventa el traje inteligente de reina de Carnaval

