La visita de la virgen de Candelaria le cuesta a Santa Cruz de Tenerife 400.000 euros

El Ayuntamiento aprueba una modificación presupuestaria para hacer frente a los gastos de la peregrinación mariana

Visita de la virgen de Candelaria a Santa Cruz.

Visita de la virgen de Candelaria a Santa Cruz. / María Pisaca

Eloísa Reverón

Santa Cruz de Tenerife

La visita de la virgen de Candelaria al municipio de Santa Cruz de Tenerife, que llegará a su término este viernes, 24 de octubre, cuesta 400.000 euros.

El Ayuntamiento chicharrero, a través de su Junta de Gobierno local, ha aprobado, en una sesión extraordinaria, una modificación presupuestaria para poder hacer frente a los gastos ocasionados por la peregrinación mariana.

Entre éstos se encuentran las partidas destinadas a la contratación de escenarios, tarimas y sonido, entre otras, según informan fuentes municipales.

En concreto, la Junta de Gobierno ha dado el visto bueno al expediente relativo a la modificación presupuestaria, en la modalidad de suplemento de crédito y crédito extraordinario, por un importe total de 23.714.994 euros, expediente que será elevado al próximo pleno para su aprobación definitiva.

Noticias relacionadas y más

De esta partida, 23,3 millones se destinan a pagar deuda municipal con las entidades financieras y 400.000 euros se consignan al Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades Recreativas para sufragar los gastos derivados de la visita de la Virgen de Candelaria a la capital chicharrera.

