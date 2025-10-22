El Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife abre sus puertas tras más de tres años de obras: visitas guiadas para poder descubrirlo

El Templo Masónico de Santa Cruz de Tenerife abrirá sus puertas el próximo lunes, 27 de octubre, tras finalizar las obras de restauración, que comenzaron en septiembre de 2022 y han supuesto una inversión de más de tres millones. Para descubrir este histórico espacio, y según informa el Ayuntamiento, se ofrecerán visitas guiadas los martes, jueves y sábados, de 11:00 a 12:00 horas, y los miércoles y viernes, de 17:00 a 18:00 horas. Las reservas para estas visitas se podrán realizar a través de la web https://santacruzcultura.es o desde el teléfono móvil, en las plataformas de Instagram o Facebook en SoyCulturaSC.

Con motivo de la inminente inauguración del Templo Masónico de Santa Cruz, el Consistorio chicharrero, tras la reunión mantenida con el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ha solicitado formalmente al Archivo de Salamanca la cesión de los documentos y elementos pertenecientes a las logias masónicas de Canarias que se encuentran en esa institución.

"Nuestro objetivo es que el Templo Masónico, tras su inauguración, pueda contar entre sus contenidos con la cesión temporal de la documentación y bienes materiales más significativos de la masonería en Canarias de los siglos XIX y XX, especialmente la documentación relativa a los Venerables de la Logia de Añaza, el Estandarte de la Logia de Añaza nº 270 y objetos como joyas que creemos custodian, con el fin de que puedan ser expuestas en la capital tinerfeña", señala el alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez.

El regidor explica que este inmueble, "tras una profunda obra de restauración", será inaugurado el próximo lunes y contará con un centro de interpretación destinado a difundir y poner en valor este singular patrimonio histórico y cultural. Bermúdez señala que, con la finalidad de facilitar la identificación de los materiales, se ha adjuntado a la petición realizada un inventario provisional elaborado a partir de las referencias históricas disponibles, "por lo que se trata de una relación de bienes que se cree que podrían encontrarse en el Archivo de Salamanca, aunque no podemos confirmarlo con certeza hasta que se realice la verificación correspondiente por parte de los responsables del Archivo".

En la carta remitida al secretario de Estado de Memoria Democrática, el alcalde apunta a que no solo se solicitan los archivos de la logia de Añaza, impulsora de la construcción del Templo Masónico, sino también los de todas las logias de Canarias que están recogidas en el Archivo de Salamanca. "Estamos convencidos de que la exhibición de estos materiales contribuirá al conocimiento y reconocimiento de una parte esencial de nuestra memoria democrática, además de reforzar la proyección cultural y turística de nuestra ciudad".