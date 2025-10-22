Santa Cruz ya no puede más: pide amparo al Diputado del Común y amenaza con ir a los tribunales para que el resto de administraciones atiendan a los sintecho

Santa Cruz de Tenerife ya no puede más. La situación que vive la ciudad con respecto a las personas sin hogar ha llegado al límite y el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, ha dado un nuevo golpe sobre la mesa, exigiendo, de manera urgente, más recursos por parte del Gobierno de Canarias, del Cabildo y del resto de ayuntamientos para poder atender a estos ciudadanos.

Asimismo, reclamó este miércoles, 22 de octubre, durante una rueda de prensa, "eficacia", "celeridad" y "comprensión" por parte de la Justicia para que los sintecho dejen de morirse en las calles sin poder ser atendidos, porque no se declara su incapacidad.

Bermúdez anunció que el Consistorio chicharrero pedirá amparo al Diputado del Común y no descarta acudir a los tribunales si las demás administraciones continúan sin tomar medidas.

Trastornos mentales

Informó de que, en lo que va de año, los servicios sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz han atendido a 732 personas sin hogar, de las que 222 presentan patologías mentales, 174 con un diagnóstico ya confirmado y 48 con indicios de que tengan algún trastorno mental. Esto supone más del 30% de los sintecho que se encuentran en las calles de la ciudad, los cuales no están recibiendo una atención específica por parte del Servicio Canario de Salud, según lo indicó el regidor.

"El sistema no está dando respuesta a estas personas y la situación no puede continuar así, porque sus patologías se están agravando; esto es algo que todos los vecinos de la capital, empresas y visitantes ven y denuncian todos los días, porque se están produciendo problemas de convivencia, sanitarios y de seguridad. Lo que no puede ser es que cuando estos ciudadanos sufren una crisis, la ambulancia se los lleve al hospital y a las tres horas los vuelvan a soltar en la calle, y lo hacen en Santa Cruz, aunque sean atendidos en el Norte o Sur", comentó.

Al respecto, Bermúdez también aprovechó para informar de que el Ayuntamiento ha remitido a la Fiscalía, durante este año, 21 informes para poder intervenir con estas personas, para que se declare su incapacidad, porque se niegan a ser atendidos o derivados a algún recurso, "y sin su consentimiento no se puede hacer nada". Sin embargo, añadió el regidor, para ocho aún no se ha obtenido respuesta, cinco han sido archivados, y otros ocho han sido admitido a trámite, "aunque esto no quiere decir que el juez acepte la incapacidad".

Desgraciadamente, aseguró el regidor chicharrero, se han dado casos en Santa Cruz de personas sin hogar para las que se rechazó la solicitud de incapacidad reclamada por el Ayuntamiento de Santa Cruz, para que pudiesen ser atendidos, que han fallecido en las calles.

Diagnóstico

El alcalde de Santa Cruz y la concejala de Atención Social, la nacionalista Charín González, presentaron un diagnóstico sobre la situación que está viviendo Santa Cruz de Tenerife en la actualidad con respecto a las personas sin hogar, en el que se señala que más de la mitad de los sintecho atendidos por los servicios municipales, en concreto, un 55%, proceden de otros municipios, de otras islas o de otras comunidades. Esto suponen un total de 403 personas.

En este sentido, José Manuel Bermúdez denunció que se están produciendo casos de personas sin hogar que pertenecen a otros municipios de Tenerife cuyos ayuntamientos pagan un recurso en Santa Cruz de Tenerife para que sean atendidos aquí, o, simplemente los derivan a la capital. El alcalde chicharrero exige al resto de consistorios que pongan en marcha recursos sociales en sus municipios, que "cumplan con su responsabilidad y que hagan su trabajo".

El diagnóstico elaborado por el Ayuntamiento también apunta que del total de ciudadanos que han recibido la atención de los recursos municipales de Santa Cruz, en lo que va de año, el 81% son hombres y el 19% son mujeres. El diagnóstico elaborado por el Ayuntamiento apunta que el 62% son españoles, el 21% son extranjeros en situación regular y el 17%, extranjeros "sin papeles". El perfil de la persona sin hogar en la capital tinerfeña es "varón con una edad comprendida entre los 40 y los 65 años".

Gobierno de Canarias

Ante esta situación, y según lo declaró el alcalde, el Ayuntamiento exige al Gobierno de Canarias, al área de Salud Mental, que cree recursos para atender a las personas sin hogar con patologías mentales o adicciones, como miniresidencias, pisos tutelados o unidades móviles de atención en la calle, "con las que se pueda realizar un diagnóstico rápido y derivarlos a los servicios adecuados". Y estos recursos, añadió el regidor chicharrero, deben distribuirse por todo el territorio, por toda la Isla.

Cabildo

Al Cabildo de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife le pide la puesta en marcha de más plazas sociosanitarias. En este sentido, José Manuel Bermúdez informó de que el Centro Municipal de Acogida (CMA) de la capital atiende a 27 personas mayores de 65 años para las que se ha solicitado una plaza sociosanitaria. "Y sin embargo, no nos han concedido ni una sola. Y la atención para estos ciudadanos mayores debe ser prioritaria, porque se encuentran en situación de calle".

Ayuntamientos y Justicia

Asimismo, el alcalde insistió en pedir al resto de ayuntamientos que pongan en marcha recursos en sus municipios, "porque no están haciendo su trabajo". "Si no lo hacen, el Cabildo debe actuar de manera subsidiaria". Y a la Justicia, Bermúdez le reclamó eficacia, celeridad y comprensión" para la declaración de la incapacidad para las personas con patologías mentales. "Si es necesario un cambio de normativa, este debe llevarse a cabo con urgencia", añadió.

José Manuel Bermúdez aseveró que el de las personas sin hogar es un asunto de extrema importancia, que ocupa y preocupa al Ayuntamiento. Manifestó que para el Gobierno loca, formado por CC y PP, es una prioridad absoluta y, "por ello, estamos haciendo un gran esfuerzo". "Hemos logrado, con nuestros recursos, que más de 178 personas hayan abandonado la situación de calle en el último año. Pero no podemos continuar solos en este asunto. Nuestros servicios están sufriendo una sobrecarga por asumir competencias que nos corresponden".

Amparo

Aunque han sido varias las ocasiones en las que el Ayuntamiento de Santa Cruz ha solicitado ayuda al resto de administraciones para atender a los sin techo, el alcalde confía en que en esta ocasión se atiendan sus peticiones, para lo que se celebrarán diferentes reuniones. "Estamos intentando la vía del convencimiento y, por primera vez, estamos pidiendo amparo al Diputado del Común. Y si todo esto no funciona, no descartamos utilizar otras vías, como acudir a los tribunales. Se necesitan más recursos y, además, ya, de manera inmediata", sentenció.

4 millones al año

Por su parte, la concejala de Atención Social advirtió que ya el 98% de los recursos que ofrece Santa Cruz están ocupados, "por lo que no podemos seguir atendiendo a estos ciudadanos solos; no son números, son historias de vida que necesitan la mejor intervención posible". Charín González recordó que el Ayuntamiento de Santa Cruz destina cada año a todos los recursos que forman parte del sistema municipal de atención a las personas sin hogar más de cuatro millones de euros. Entre éstos se encuentran el CMA (Centro Municipal de Acogida), pisos especializados, pisos de mínima exigencia y la unidad móvil (UMA).

Indicó que el Consistorio trabaja en un plan de descentralización del CMA, conocido como albergue de personas sin hogar y que cuenta con un centenar de plazas. Para ello, se prevé la creación de cuatro pequeños centros de unas 25 plazas, pero, y según admitió, "no es un trabajo fácil en cuanto a la búsqueda de localizaciones".