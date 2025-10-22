Así es el restaurante en Tenerife donde sirven chuletas rellenas: una propuesta única en Santa Úrsula

La gastronomía canaria, o más concretamente la tinerfeña no deja indiferente a ninguno de los visitantes que desean volver a degustar la calidad de las elaboraciones canarias.

Los creadores de contenido gastronómico @guachinchesmodernos, conocidos por recorrer locales de las islas y ofrecer su valoración han visitado un bodegón en Santa Úrsula que no les ha dejado indiferentes.

Vinos propios

El Bodegón Casa Juan conserva la esencia de los locales tinerfeños, ya que es un rincón de toda la vida. El vino y la carne a la brasa son los protagonistas de la carta. El restaurante elabora vinos de cosecha propia, ideales para acompañar sus carnes a la brasa.

Entre las especialidades de la casa, se encuentra el cochino negro (11,90 €), una receta perfecta para acompañarla de un buen vino de la casa. Un local que recoge una filosofía: producto local, tradición y auténtico sabor.

Una carta que rompe con lo tradicional

Entre los platos más sorprendentes se encuentra la chuleta rellena, una propuesta poco habitual que se ha convertido un uno de los sellos de identidad del local, solo la puedes disfrutar jueves y viernes. Además de eso, los garbanzos con costillas (12,90 €), el champiñón XXL (7,50 €) y la vieira rellena (8,90 €) son algunos de los platos que pidió la pareja.

Culminaron la comida con el popular postre Maltesers (3,99 €) la guinda a una comida exquisita, con abundantes raciones, innovadora y de calidad. El local se caracteriza porque su cocinera Vanesa busca diferenciarse de sus competidores ofreciendo creaciones únicas con toques personales.

El bodegón mantiene la esencia de la cocina canaria, pero le aporta toques personales y técnicas innovadoras que lo diferencia. Cada plato se elabora al detalle para ofrecer una experiencia gastronómica única.

Ubicación

Casa Juan destaca por su ambiente familiar y acogedor. Cuenta con parking propio y es accesible para personas con movilidad reducida. Se encuentra en la Carretera Antigua Corujera, 33, lo que lo convierte en una parada perfecta para quienes buscan comida en un entorno tranquilo al norte de Tenerife.

Abre de miércoles a domingo de 12:00 a 17:00, mientras que los lunes y martes permanece cerrado por descanso del personal.