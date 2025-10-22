Las obras de los alcorques en la Rambla de Santa Cruz de Tenerife provocan una rotura en la red de agua que afecta a 20.000 vecinos

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Servicios Públicos y de la Empresa Mixta de Aguas, Emmasa, perteneciente al Grupo Sacyr, informa de que en estos momentos está trabajando en la reparación de una avería que afecta a unas 20.000 personas de distintos barrios del municipio.

La incidencia se ha producido durante la ejecución de las obras de ampliación de los alcorques de la Rambla de Santa Cruz, donde se ha dañado la red general de distribución conectada al depósito de Fumero, obligando a su cierre.

Mientras se ejecutan los trabajos de reparación, se están llevando a cabo actuaciones previas en la red para minimizar el impacto en la ciudadanía. Se procede a la reducción de la presión de suministro en el barrio de El Toscal hasta la plaza de España.

Los equipos técnicos de la empresa adjudicataria del servicio se encuentran trabajando de manera ininterrumpida con el objetivo de restablecer la normalidad lo antes posible, que, según las previsiones, podría quedar restablecido en torno a las 18:00 horas de este mismo miércoles.

El Consistorio agradece la comprensión de los vecinos y pide disculpas por las molestias ocasionadas.