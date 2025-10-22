Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Comienzan las visitas oficiales a los grupos a tres meses de la inauguración del Carnaval de Santa Cruz

Una tercera parte de los 106 colectivos ya ha cobrado el primero de los dos pagos de la contratación

El concejal de Fiestas y los directores artísticos de la próxima edición del Carnaval, en Caña Dulce, agrupación musical ganadora en 2025.

La organización del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife comienza la cuenta atrás hacia los concursos con el inicio de las tradicionales visitas institucionales a los 106 grupos participantes, a 96 días del comienzo de los actos, previsto para el viernes 16 de enero, con la gala inaugural.

Aumento del 15 % en las contrataciones

Los colectivos oficiales ya han comenzado a percibir un incremento del 15 % en la cuantía de sus contrataciones, una medida impulsada por el Ayuntamiento en reconocimiento a su labor y compromiso con la fiesta.

Primera ronda de visitas

En esta primera aproximación al Carnaval de los Ritmos Latinos, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, se trasladó a las sedes de Masa Coral Tinerfeña, Rondalla Mamel’s, las agrupaciones musicales Caña Dulce y Chaxiraxi, y la comparsa Danzarines Canarios.

Junto al responsable político, participó el nuevo equipo artístico: Daniel Pages, director de la gala de la Reina; Paula Álvarez, responsable de las elecciones de las reinas de Mayores e Infantil; y Yeray Piñero, encargado de los concursos que se celebrarán en el recinto ferial.

Escuchar a los grupos, clave del éxito

Caraballero destacó la importancia de estas visitas porque «no solo nos permiten conocer de cerca el trabajo de cada grupo, sino también escuchar sus ideas y necesidades para seguir construyendo y mejorando juntos el Carnaval más participativo de Canarias».

En cada local explicó que el aumento del 15 % en las contrataciones es «una muestra del compromiso del Ayuntamiento con los colectivos que dan vida a la fiesta, reconociendo su esfuerzo y su papel insustituible en la identidad cultural de la ciudad».

La ronda continuó por la Unión Artística El Cabo, la novel Redoblonas, Guachinquietas, Tras con Tras y Zeta Zetas.

