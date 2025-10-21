Santa Cruz de Tenerife facilita asesores personales gratuitos para los comercios de Rambla y Salamanca

Los establecimientos comerciales de Rambla y Salamanca, en Santa Cruz de Tenerife, tendrán asesores personales, de manera gratuita, para mejorar su competitividad y avanzar en su transformación digital. Así lo anuncia el Ayuntamiento chicharrero, que explica que se ha puesto en marcha el denominado Programa de Mentorías Especializadas en dichas zonas comerciales, iniciativa incluida en el Plan de Transformación del Comercio de Salamanca y Rambla, impulsado por la Sociedad de Desarrollo.

El alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, informa de que el plazo de inscripción para poder formar parte del citado programa ya está abierto. «Los establecimientos que se sumen a esta iniciativa contarán con un servicio gratuito de acompañamiento en su proceso de modernización, sostenibilidad y digitalización, con el que se ofrecerá asesoramiento individualizado, herramientas prácticas y formación aplicada», apunta el regidor.

Cada comercio participante contará con un itinerario personalizado de al menos 15 horas de mentoría, además de 10 horas de formación complementaria sobre marketing digital, comunicación comercial y también sobre sostenibilidad.

Por su parte, la consejera de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, del PP, aclaró que los negocios interesados tendrán que rellenar un formulario online. Podrán hacerlo hasta el 24 de octubre, a través de la web de la Sociedad de Desarrollo. Asimismo, matizó que, aunque se le dará prioridad a los establecimientos ubicados en estas zonas (Rambla de Santa Cruz, Rambla Pulido y Salamanca), podrán participar comercios del resto del municipio.

La selección se realizará por orden de llegada, «dando preferencia a los establecimientos minoristas con mayor potencial de mejora y compromiso con la modernización de su actividad». Los locales interesados pueden obtener más información a través del correo comercio@sociedad-desarrollo.com.