Santa Cruz de Tenerife facilita asesores personales gratuitos para los comercios de Rambla y Salamanca
El Ayuntamiento abre el plazo inscripción para participar en el denominado Programa de Mentorías
Los establecimientos comerciales de Rambla y Salamanca, en Santa Cruz de Tenerife, tendrán asesores personales, de manera gratuita, para mejorar su competitividad y avanzar en su transformación digital. Así lo anuncia el Ayuntamiento chicharrero, que explica que se ha puesto en marcha el denominado Programa de Mentorías Especializadas en dichas zonas comerciales, iniciativa incluida en el Plan de Transformación del Comercio de Salamanca y Rambla, impulsado por la Sociedad de Desarrollo.
El alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, informa de que el plazo de inscripción para poder formar parte del citado programa ya está abierto. «Los establecimientos que se sumen a esta iniciativa contarán con un servicio gratuito de acompañamiento en su proceso de modernización, sostenibilidad y digitalización, con el que se ofrecerá asesoramiento individualizado, herramientas prácticas y formación aplicada», apunta el regidor.
Cada comercio participante contará con un itinerario personalizado de al menos 15 horas de mentoría, además de 10 horas de formación complementaria sobre marketing digital, comunicación comercial y también sobre sostenibilidad.
Por su parte, la consejera de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, del PP, aclaró que los negocios interesados tendrán que rellenar un formulario online. Podrán hacerlo hasta el 24 de octubre, a través de la web de la Sociedad de Desarrollo. Asimismo, matizó que, aunque se le dará prioridad a los establecimientos ubicados en estas zonas (Rambla de Santa Cruz, Rambla Pulido y Salamanca), podrán participar comercios del resto del municipio.
La selección se realizará por orden de llegada, «dando preferencia a los establecimientos minoristas con mayor potencial de mejora y compromiso con la modernización de su actividad». Los locales interesados pueden obtener más información a través del correo comercio@sociedad-desarrollo.com.
Suscríbete para seguir leyendo
- El restaurante al que debes ir sí o sí en Tenerife: abierto desde los años 50 y con el auténtico sabor canario
- Susana vive atrapada en su casa de El Toscal desde hace cinco años
- Sustituir el monumento a Franco por una estatua de Batman: arranca la nueva edición de los Presupuestos Participativos de Santa Cruz de Tenerife
- Adiós al antiguo silo de grano del régimen franquista situado en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife
- Piden dedicar una avenida al exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo
- Estos son los cinco finalistas al cartel anunciador del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026: de Celia Cruz a una caja de cartón
- La comparativa sobre la limpieza de Santa Cruz y Las Palmas: 'La ponen en lo más alto
- No hay piscina para tanta gente: Santa Cruz abrirá un nuevo espacio deportivo de uso público ante la elevada demanda