La peculiar iniciativa vecinal en un pueblo de Santa Cruz: convierten una esquina de basura en un "jardín mágico"

Junto al puente de la carretera hacia Taganana, en el pueblo chicharrero de San Andrés, cerca de un centenar de pequeñas figuras de duendes, hadas, enanitos, brujas, setas, árboles y casas de cuento decoran una esquina de la calle, convirtiendo lo que normalmente sólo es un trozo de tierra lleno de basura en un "jardín mágico".

Se trata de la peculiar iniciativa que cada año, desde hace tres, lleva a cabo la Asociación de Vecinos El Pescador, para que, durante un mes aproximadamente, entre mediados de octubre y mediados de noviembre, los niños, y los que ya no lo son tanto, "disfruten, en Santa Cruz de Tenerife, de un rincón lleno de fantasía e ilusión" en medio de la calle.

"Éste es un espacio que suele estar sucio y abandonado, en el que se han plantado dragos y que se encuentra en el acceso al Macizo de Anaga. Queríamos darle algún uso, con el fin de transformarlo en un lugar agradable, sobre todo para los niños. Fue entonces cuando se nos ocurrió convertirlo en el que hemos denominado el Jardín Mágico de San Andrés", se explica desde el colectivo ciudadano.

Éste señala que la iniciativa no se mantiene durante todo el año para que las figuras no se estropeen y, porque, además, explica la asociación, "también instalamos en este espacio el portal de Belén del pueblo".

Robo

Por otra parte, la Asociación de Vecinos El Pescador aprovecha para realizar un llamamiento a la ciudadanía, para que "no se lleven las figuras" del Jardín Mágico, pues, y según cuenta, "en varias ocasiones nos han robado algunas piezas, las más caras". Por ejemplo, el año pasado, desaparecieron figuras por un valor superior a los 200 euros.

El Jardín Mágico de San Andrés. / María Pisaca

"Algunas piezas son artesanales, realizadas por especialistas, y cuestan más de 80 euros. Pero ya no se trata del dinero, sino de que estamos hablando de un lugar dedicado especialmente a los más pequeños". En este sentido, la entidad vecinal ha colocado un cartel junto al jardín con el siguiente mensaje: "Por favor, no te lleves nada; si lo haces te estás llevando también la ilusión de los niños y de los que ya no lo son tanto".

La asociación resalta que montar este menudo mundo fantástico en la calle no es un trabajo fácil, "pues tenemos que buscar las piedras, la hierba y colocar pieza por pieza". Destaca que las casas y algunos personajes se iluminan por la noche, "embelleciendo aún más este espacio".

Encantados

Los vecinos del pueblo están encantados con esta iniciativa. Es el caso, por ejemplo, de Begoña Rodríguez, quien agradece la labor que realiza la Asociación El Pescador por San Andrés, "pues son muchos los proyectos que llevan a cabo a lo largo del año". "Con respecto a este Jardín Mágico, tengo que decir que es precioso y a los niños les encanta", agrega.

Manuel Sánchez considera que esta idea se debería trasladar a otros rincones del municipio de Santa Cruz de Tenerife, convirtiendo espacios degradados en lugares mágicos.

La Asociación de Vecinos El Pescador también se está encargando durante estos días de la celebración de Halloween en el pueblo, que incluirá un concurso de fachadas y una cabalgata.