Ni Madrid ni Barcelona: la mejor tarta de queso llega a Santa Cruz de Tenerife

La tarta de queso es uno de los postres más versátiles de la repostería. Su versión clásica y la facilidad con la que combina con otros ingredientes la han convertido en un referente gastronómico capaz de conquistar cualquier paladar.

Santa Cruz de Tenerife ha da la bienvenida a un nuevo rincón para los amantes de los postres. The Cheesecake Lab, el obrador artesanal premiado en 2025 con el reconocimiento a la mejor tarta de queso de Alicante 2025, ha inaugurado su primera tienda en Canarias, ubicada en la Plaza del General Weyler, 4, en pleno corazón de la capital tinerfeña.

Tartas de queso artesanales con sello personal

The Cheesecake Lab se diferencia de sus competidores por su elaboración 100% artesanal y el uso de ingredientes naturales y huevos de granja. Cada producto se elabora con tacto y precisión, para conseguir una textura cremosa y un sabor único.

El establecimiento abrió sus puertas el 20 de octubre, despertando una enorme expectación entre los vecinos. Desde primeras horas de la tarde se formaron largas colas para conseguir una de las 100 porciones gratuitas que se regalaban con motivo de la inauguración.

Sabores irresistibles

El local ofrece una amplia variedad de sabores, entre los que destacan la clásica, ganadora del premio, además de Lotus, pistacho o dulce de leche, los sabores que se perfilan como los más demandados por el público.

Además de sus famosas tartas, The Cheesecake Lab también ofrece cookies artesanales, disponibles en diferentes sabores y elaboradas bajo la filosofía y calidad que caracteriza a la marca. En sus vitrinas podrás encontrar los sabores que complacen a cualquier amante del dulce.

Un nuevo punto de dulzor en la capital

El obrador abre de lunes a domingo de 10:00 a 20:30, y promete convertirse en una parada obligatoria para los amantes de la repostería. Su llegada refuerza la oferta gastronómica dulce y consolida a Santa Cruz como un punto de referencia para los paladares más exigentes.