¿Volverá a tener terrazas de verano Santa Cruz de Tenerife?: el paseo del Palmétum incluirá dos zonas de ocio y restauración

La parte trasera del jardín botánico Palmétum, en la que actualmente solo hay un camino de tierra, acogerá dos zonas de ocio y restauración, que tendrán un formato de terrazas de verano, aunque abrirán todo el año. Así lo confirma el concejal de Infraestructuras en Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista Javier Rivero, quien señala que estas instalaciones formarán parte del proyecto denominado Paseo Litoral, con el que el Ayuntamiento pretende transformar toda la superficie comprendida entre la antigua montaña de basura y el Castillo Negro en un gran espacio para el disfrute y esparcimiento de los ciudadanos.

Estos dos establecimientos, que se diseñarán como chiringuitos sofisticados de playa, similares a los ubicados en Las Teresitas o en las zonas de baño de Arona, se sumarán a la oferta de ocio nocturno, y también diurno, de la capital tinerfeña, que no está, precisamente, pasando por su mejor época. Muy atrás quedaron ya aquellos años en los que Santa Cruz de Tenerife era el lugar de moda de la Isla para disfrutar de las noches por sus grandes terrazas de verano, situadas en diferentes puntos de la ciudad, como la avenida Marítima, Cabo Llanos o la Dársena Pesquera; por sus numerosas discotecas, o por el ambiente festivo de la avenida de Anaga.

Las dos terrazas previstas tendrán un diseño similar a los quioscos de las playas de Las Teresitas o Arona

Tras el intento frustrado del Ayuntamiento, este mismo año, de intentar recuperar la terraza de verano en el solar municipal ubicado junto al Intercambiador de Guaguas, que ocupó el local Isla de Mar entre 2012 y 2021, la única alternativa que le queda ya a Santa Cruz para volver a contar con este tipo de ocio es la parte trasera del Palmétum. La parcela en la que se sitúa la abandonada Isla de Mar se convertirá finalmente en un aparcamiento provisional, después de que la licitación para recuperar la actividad de discoteca en esta zona quedara desierta, porque las empresas participantes «no cumplieron los requisitos exigidos».

El Consistorio estima que la ejecución del nuevo Paseo Litoral de Santa Cruz comience en este mandato

El edil de Planificación Estratégica, Carlos Tarife, del PP, intentó, por su parte, convencer a la Autoridad Portuaria para rescatar la actividad de ocio nocturno que, en su momento, hace ya más de 25 años, llegó a acoger la Dársena Pesquera. Pero, para el presidente del organismo estatal, Pedro Suárez, también la trasera del jardín botánico es la única alternativa viable.

Por lo tanto, el proyecto del Paseo Litoral de la trasera del Palmétum, que actualmente se está redactando, incluirá dos terrazas de ocio y restauración, que se sumarán al carril bici, a las zonas de estancia y sombra, y al parque infantil previstos, entre otros espacios. El Consistorio estima que las obras de esta ambiciosa actuación, que se desarrollará por fases y que costará unos 14 millones de euros, comiencen en este mandato.