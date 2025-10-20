Valle Colino suspende la adopción de gatos negros y blancos para evitar su uso en rituales durante Halloween

El albergue comarcal de animales Valle Colino, que presta servicio a los municipios de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Tegueste y El Rosario, ha suspendido hasta el próximo 3 de noviembre las adopciones de gatos blancos y negros, con el fin de evitar que estos sean utilizados en rituales satánicos, brujerías o, "simplemente, como parte del atrezo" para la fiesta de Halloween. Asimismo, desde este centro se solicita a los ciudadanos que "regalan gatos" que se abstengan de hacerlo durante estos días.

Jesús Correa, trabajador del albergue Valle Colino, ubicado en La Laguna, señala que, desgraciadamente, en estas fechas el centro suele recibir avisos de cadáveres de felinos localizados en zonas alejadas de las áreas urbanas. "También recibimos llamadas raras de gente que quiere adoptar gatos de dichos colores, adopciones, que por supuesto, nunca se llevan a cabo", comenta. Por ello, y como medida de prevención, Valle Colino vuelve a suspender, un año más, la adopción de felinos blancos y negros hasta que finalice la fiesta de Halloween.

Prevención

"Puede sonar exagerado, pero por desgracia no lo es. Cada año, por estas fechas, aumentan los casos de personas que adoptan gatos, sobre todo negros o blancos, para utilizarlos en rituales, brujerías o como atrezo de fiestas temáticas. Y mucho de estos animales terminan con finales muy tristes. Por eso, como medida de prevención y protección, pausamos las adopciones, para proteger a los animales", indica el albergue comarcal Valle Colino en las redes sociales.

Rituales

Desde el centro se comenta que para determinadas creencias o prácticas, como los ritos satánicos, la noche de Halloween es el momento álgido para llevar a cabo ciertos rituales. En algunas culturas, el gato negro es asociado con el reino de las tinieblas y considerado un símbolo o representante de la brujería y de la magia negra. En el caso de los gatos blancos, éstos están asociados con la pureza, la paz y la protección espiritual. En determinadas culturas, se considera que atraen la buena suerte y son utilizados para proteger y limpiar los hogares de malas energías.

En la actualidad, el albergue comarcal Valle Colino acoge a un total de 58 gatos y 250 perros.