Santa Cruz de Tenerife recibe 4,3 millones de euros por su condición de capitalidad

Santa Cruz de Tenerife recibirá, por parte del Gobierno de Canarias, casi 4,3 millones de euros por su condición de capital. Esto supone un incremento del presupuesto del 8,3% respecto al ejercicio anterior, según se anunció este lunes, 20 de octubre, durante el Consejo de Capitalidad reunido en la sede de Presidencia del Ejecutivo en Las Palmas de Gran Canaria. Por su parte, la capital grancanaria recibirá más de 4,8 millones de euros.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José Manuel Bermúdez, celebró que la aportación a la capitalidad, por parte del Gobierno de Canarias, haya aumentado, importe que "se destinará a la ejecución de diferentes proyectos para mejorar la ciudad y la calidad de vida de los chicharreros". "Dichos proyectos estarán definidos en el próximo presupuesto municipal", aclaró Bermúdez.

Eso sí, el regidor chicharrero también aprovechó para señalar que Santa Cruz necesita «recursos adicionales, más allá de esta aportación genérica», porque tiene una «serie de problemas diferentes al resto de municipios canarios», en materia de vivienda, infraestructuras y pobreza, entre otros. En ese sentido, José Manuel Bermúdez espera que en los presupuestos de la Comunidad Autónoma, que «ahora empiezan a debatirse», también «se vean partidas dirigidas a esta capital desde el Ejecutivo canario».

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, la socialista Carolina Darias, valoró de forma positiva el aumento de la asignación para la ciudad, que supone un incremento de 300.000 euros respecto al año anterior. Destacó la importancia de contar con recursos suficientes para atender las necesidades propias de una capital de provincia. "Las capitales, como Las Palmas de Gran Canaria, soportamos una mayor carga en la prestación de servicios y por eso es absolutamente necesario contar con fondos como éstos, sin perjuicio de que puedan llegar otros de carácter específico y singular según las necesidades particulares de nuestra ciudad".

El presidente del Gobierno de Canarias, el nacionalista Fernando Clavijo, manifestó que este incremento en las aportaciones por la capitalidad refleja el compromiso del Ejecutivo con el equilibrio territorial y "con el papel esencial que desempeñan nuestras dos capitales como motores económicos, sociales y administrativos del Archipiélago".

"Mantener y reforzar esta línea ascendente en las aportaciones a Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria es una muestra del esfuerzo por garantizar que ambas ciudades cuenten con los recursos necesarios para seguir prestando servicios de calidad no solo a sus vecinos, sino al conjunto de Canarias", aseveró.