Así es el restaurante que no te puedes perder en Santa Cruz de Tenerife: el aguacate es el auténtico protagonista de cada plato

Con una carta que combina producto local, innovación y un homenaje al aguacate, este restaurante tinerfeño ofrece una experiencia gastronómica única y saludable

Este es el restaurante favorito de los amantes del aguacate en Tenerife

Helena Ros

El aguacate se ha convertido en uno de los alimentos más populares de los últimos años. Rico en grasas saludables, versátil y saciante, puede acompañar desde el desayuno hasta la cena sin perder su encanto. Este alimento no es solo una moda, sino un ingrediente fundamental que forma parte de una alimentación saludable y equilibrada.

En Santa Cruz de Tenerife se encuentra Palta Restaurant, un establecimiento que lleva esta fruta en la mayoría de sus platos y la eleva a otro nivel.

Un templo para los amantes del aguacate

Si eres amante del aguacate, Plata se convertirá en uno de esos lugares a los que querrás volver una y otra vez. Su nombre significa aguacate en algunos países de Latinoamérica, y refleja la esencia del local, un homenaje gastronómico a este producto.

En la capital tinerfeña, este rincón convierte al aguacate en el protagonista absoluto de su menú, reinterpretándolo en cada plato para ofrecer una experiencia culinaria única, muy diferentes a otros restaurantes. Además, apuesta por una cocina saludable y de calidad, eleborada con productos locales.

Cocina con raíces canarias

El restaurante apuesta por ingredientes frescos y locales, como los aguacates procedentes su propia finca, los tomates semisecos elaborados artesanalmente y una pastelería francesa eleborada a mano cada día.

La carta combina recetas mediterráneas con influencia internacionales y toques canarios. Entre sus platos más destacados están la Palta Burguer, con cebolla caramelizada, hummus de remolacha y aguacate simulando el pan (17 €), el Canelón de aguacate con tarta de atún, pimienta palmera y millo tostado (18 €), o el Cherne a la sartén, acompañado de batata a la leña y tartar de tomate.

También sorprende sus elaboraciones como el queso asado con gofio de La Orotava y mojo rojo (14 €), o los dumpings de cochino negro con coco aromático y limón verde por (17 €).

Dumplings de cochino negro y coco

Dumplings de cochino negro y coco / Palta Restaurant

Ambiente acogedor

Palta no solo destaca por su cocina, sino también por la atención a sus clientes. El espacio está diseñador para disfrutar con calma de cada bocado, en un ambiente elegante, con un servicio cuidado al detalle y con opciones para todos los públicos.

El local dispone de parking cercano y accesibilidad para las personas con movilidad reducida, lo que lo convierte en una opción cómoda para disfrutar de productos de calidad tanto en familia como con amigos.

Horario y ubicación

Ubicado en la calle Candelaria, 2, Santa Cruz de Tenerife, Palta ofrece una experiencia gastronómica que combina creatividad, producto local y una presentación cuidada al detalle, perfecta para los amantes de la comida de calidad y sofisticada.

El establecimiento abre de martes a sábado, con servicio de desayunos de 9:30 a 12:30 y comidas de 13:00 a 17:00, ampliando su horario hasta las 23:00 para ofrecer cenas a sus clientes. Los domingos el local permanece cerrado por descanso del personal.

