Diez paneles electrónicos en las calles de Santa Cruz de Tenerife y una aplicación para saber dónde se puede aparcar

Diez paneles electrónicos instalados en las calles de Santa Cruz de Tenerife y una aplicación informarán a los conductores, en tiempo real, sobre la disponibilidad de plazas en aparcamientos públicos y privados en la zona centro del municipio.

Así lo anuncia el Ayuntamiento chicharrero, cuya Junta de Gobierno ha aprobado este lunes, 20 de octubre, por un importe de 593.927 euros, la licitación de la configuración y puesta en funcionamiento de un sistema tecnológico de información de la oferta de estacionamiento en la capital. Con la implantación de esta medida, el Consistorio pretende reducir la congestión del tráfico en Santa Cruz.

Paneles

Los diez paneles de información variable (PIV) se instalarán, según indica el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, en puntos estratécigos de la ciudad. En concreto, se colocarán en la entrada al centro de Santa Cruz por el Sur (avenida Marítima), por el Norte (zona de la Refinería) y por la Rambla; junto a la plaza de Toros; en la salida del Puerto chicharrero, por el Auditorio; en la calle Calderón de la Barca; en la avenida de Bélgica; en la rotonda Víctor Zurita Soler; en la avenida Barranco de Santos, y en la calle Bravo Murillo.

El regidor explica que se han seleccionado estas ubicaciones porque la mayoría se localiza en las entradas y salidas al centro de Santa Cruz, y en los viarios de conexión con los barrios periféricos del municipio, "con el objetivo de dirigir los vehículos que llegan al centro hacia los aparcamientos libres". Asimismo, agrega Bermúdez, otros paneles se sitúan en el interior de la ciudad para reforzar los principales ejes de comunicación de Santa Cruz.

Mapa en el que se muestra la ubicación de los parking de Santa Cruz (puntos) y de los futuros paneles electrónicos (cuadrados). / El Día

"Estos carteles electrónicos proporcionarán información en tiempo real a los conductores sobre la disponibilidad de plazas para aparcar en diferentes parking de la capital, mediante una solución tecnológica diseñada para optimizar la gestión del estacionamiento en Santa Cruz de Tenerife", manifiesta el alcalde.

Aplicación

Además, y según lo resalta la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso, este sistema incluirá una aplicación para dispositivos móviles, que permitirá a los usuarios, agrega la edil, consultar en tiempo real la disponibilidad de las plazas de aparcamientos con sus teléfonos. "También proporcionará otra información relevante, como la ubicación de los estacionamientos disponibles, proporcionando indicaciones de navegación hacia el parking más cercano, y las tarifas y horarios. Asimismo, se contempla la integración con sistemas de pago y reservas", afirma la concejala de Movilidad.

Objetivos

Los objetivos que se persiguen con la implantación de esta iniciativa son reducir la congestión del tráfico en Santa Cruz, facilitar el acceso a los estacionamientos y mejorar la experiencia de los ciudadanos en la búsqueda de plazas libres. Para ello, y según comenta Alonso, exigimos que la empresa adjudicataria proporcione una solución completamente operativa e interoperable.

Plataforma digital centralizada

Ésta incluirá, detalla la edil, un sistema de gestión de aparcamientos, es decir, una plataforma digital centralizada que permita a los operadores de estacionamientos actualizar la disponibilidad de plazas en tiempo real y gestionar la información transmitida a los diferentes canales de difusión. "La plataforma también deberá generar informes y estadísticas que permitan mejorar el rendimiento del aplicativo", agrega Evelyn Alonso.

Estacionamientos

En la actualidad, el municipio de Santa Cruz de Tenerife cuenta con siete parking subterráneos con concesión administrativa, que se encuentran ubicados en la plaza de España, Tomé Cano, Puente Serrador, plaza Weyler, zona del Estadio Heliodoro Rodríguez López, calle de El Pilar y calle Prolongación Ramón y Cajal. A esos se suman los parking de cobro privados situados en la capital y estacionamientos en superficie, como las explanadas del Parque Marítimo y del Palmétum.