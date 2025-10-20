Estos son los cinco finalistas al cartel anunciador del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026: de Celia Cruz a una caja de cartón

Quien pensó que el Carnaval no cabía en una caja de cartón se equivocó, o al menos eso defiende la polifacética artista Juliana Serrano, diseñadora y artesana también de grupos de la fiesta, que elabora su propuesta de cartel anunciador en cartón.

También la musa del récord Guinness en la plaza de España, Celia Cruz, se vuelve a asomar a la cartelería en la obra de Héctor Expósito, el finalista más joven, con 26 años. Sería la segunda vez que la reina de la salsa se cuela en un cartel, como ya ocurrió en 2025 con Arón Morales, también entre los cinco magníficos elegidos entre las 62 propuestas presentadas.

Bailarina tropical y Carnaval geométrico

Una bailarina tropical, idea de Lía de Paz, y un Carnaval geométrico y en colores cálidos es la propuesta de Alfonso Bravo, uno de los dos cartelistas que, junto a Arón Morales, integra la galería de autores de carteles anunciadores.

Votación abierta hasta el día 30

Desde anoche y hasta el día 30 de octubre, cuantas personas lo deseen pueden votar en la web de la organización por su obra favorita. El resultado de este sufragio supondrá el 60% de la nota total, mientras que el 40% restante corresponderá al jurado que este lunes calificó las cinco propuestas de imagen corporativa que se utilizarán en todos los soportes: cartelería, entradas, rótulos y cabeceras.

La organización resuelve así la dicotomía de si elige un cartel o su adaptación a la imagen general de los diferentes eventos. La obra ganadora se presentará a mitad de noviembre y en las redes se mostrará su adaptación a la web oficial desde el 1 de diciembre.

Nuevos premios y sistema de votación

Fiestas varió este año el sistema de votación y los premios para hacer más atractivo el concurso. Primero, se han elegido cinco finalistas, que ya han presentado su versión corporativa y recibirán 1.000 euros cada uno. El ganador, elegido por votación popular, percibirá 12.000 euros.

"Es más bello vivir bailando", de Héctor Expósito. / El Día / Humberto GonzÃ¡lez Armas

Héctor Expósito: Es más bello vivir bailando

El diseñador gráfico palmero Héctor Expósito firma un cartel de estética tropical, donde brilla su dominio del 3D y el dinamismo visual. En su propuesta, una radiante Celia Cruz aparece rodeada de elementos característicos de la fiesta y guiños al lema “Ritmos latinos”. Con esta explosión de color y ritmo, Expósito reivindica la diversidad y la alegría como emblemas universales del Carnaval de Santa Cruz.

"Tumbao y Son", de Lía de Paz. / El Día

Lía de Paz: Tumbao y son

La diseñadora palmera Lía de Paz Franchy, de 30 años, participa con un cartel que derrocha energía y color. Rinde tributo a la cultura latina a través de una bailarina que irradia alegría y movimiento, con el baile como centro de una composición cálida y optimista. Entre tonos vivos y contrastes de luz, Lía refleja el espíritu del Carnaval: la vida, la diversidad y la calidez humana.

"Desde bien lejitos vengo", de Arón Morales. / El Día

Arón Morales: Desde bien lejitos vengo

El artista y músico Arón Morales, ganador del cartel del Carnaval 2024, presenta una obra que transforma la música en lenguaje visual. Con unas zapatillas de baile clásico como elemento principal, el cartel despliega un collage de partituras, instrumentos y nombres de canciones sobre un fondo rosado con guiño a la bandera de Tenerife. Morales propone un homenaje a los sonidos, la alegría y el ritmo.

"El mismo latido", de Alfonso Bravo. / El Día

Alfonso Bravo: El mismo latido

El fotógrafo tinerfeño Alfonso Bravo, autor del cartel de 2012, sorprende con una obra alejada de la fotografía. Su propuesta plantea una simbiosis visual que gira en torno a la figura humana como eje central, con amarillos dominantes, matices tropicales y referencias urbanas a Santa Cruz. Bravo ofrece una lectura contemporánea y simbólica del Carnaval, que fusiona la esencia de la ciudad con el espíritu luminoso y vital de la fiesta.

"Don Cartón Pintado", de Juliana Serrano. / El Día

Juliana Serrano: Con Cartón Pintao

La artesana y creadora portuense Juliana Serrano firma la propuesta más experimental de esta edición. Recrea un trastero de Carnaval en el que cabe todo –desde instrumentos al cetro de la reina–, protagonizado por “Don Cartón”, encarnado por la popular Dita Dubois. La autora construyó la caja a tamaño natural y luego la fotografió, dando lugar a un cartel que aúna artesanía, creatividad y esencia carnavalera.

Entre vanguardia y tradición

Comienza la votación que se debate entre vanguardia y tradición, entre cartelistas consagrados y nuevos valores, entre diseño gráfico y artesanía, en un concurso huérfano de las artes plásticas tradicionales.