La Virgen de Candelaria pasará por La Cuesta la madrugada del lunes al martes antes de visitar Tenerife II

La visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz, que entra en su recta final esta semana, vivirá mañana, martes, uno de los momentos que se antojan más intensos: el encuentro de la Patrona de Canarias con los reclusos del centro penitenciario Tenerife II, un hecho sin precedentes en la prisión, máxime después de que se planificara en la peregrinación de 2018 y finalmente no se pudiera llevar a cabo por un conflicto laboral de funcionarios. Dos palabras condicionan este traslado a prisión: visita privada.

Una salida privada

La comitiva mariana tiene previsto salir desde la parroquia matriz de Nuestra Señora de La Concepción a las cinco de la madrugada del lunes al martes para poner rumbo a la cárcel, que se localiza en el municipio de El Rosario. El recorrido se realizará por la carretera Santa Cruz-La Laguna, lo que supondrá que la imagen pase por zonas tan populosas como La Cuesta, rumbo a La Esperanza, donde se prevé que llegue sobre las siete de la mañana después de realizar ese recorrido a una marcha de treinta o cuarenta kilómetros por hora.

La Virgen permanecerá en el centro hasta las 13:30 horas del martes, cuando se prevé que salga con dirección a La Concepción, para bajar también por la misma carretera general.

Medidas de seguridad y respeto

Las estrictas medidas de seguridad presiden esta visita, para la que incluso se llegó a plantear trasladar a la Patrona de Canarias en el interior de un furgón, y conducirla así por la autopista del Norte, para evitar aglomeraciones o distracciones de conductores que pudieran acabar en un accidente de tráfico.

Tras el rechazo tajante de los padres dominicos, custodios de la imagen, a dar ese trato, se acordó trasladarla en la urna de Grúas Cuchi, que se emplea en sus peregrinaciones, con el añadido de unas cortinas también para evitar posibles siniestros en la circulación, si bien finalmente se acordó que la Virgen transitará como lo hace en otras visitas, con la única salvedad de que lo hará a una marcha más ágil.

Un manto azul real para los reclusos

La Morenita se presentará ante los internos con un manto azul, en el segundo cambio que realiza su camarero, Jaime Estévez, quien mima hasta el último detalle. Dado que la imagen visita un centro penitenciario, portará un rosario de pasión que incluye un corazón y siete puñales, lo que se considera un símbolo de redención.

El traslado de la Virgen de Candelaria a prisión es un hecho tan inusual que ha obligado a buscar alternativas para que acuda al centro con un manto de campaña acorde al espacio de las instalaciones que va a recorrer. Por eso, Jaime Estévez viste a la Patrona con un manto prestado por Nuestra Señora de la Amargura, que se venera en la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, en Güímar, a quien pertenece también el rosario.

Sin andas ni baldaquino

La Morenita acudirá a prisión despojada de las andas, la media luna y todo el aderezo que adorna su trono. De hecho, hasta se prescindirá del baldaquino, ya que, a la llegada al centro penitenciario, será cargada a hombros por un grupo de reclusos que la trasladarán por el paseo que une los nueve módulos –incluido el de Enfermería– hasta el pabellón.

Un deseo de más de siete años

Otra curiosidad: el proceso de gestación de la visita a la cárcel Tenerife se viene pertreñando desde hace más de siete años. Durante este tiempo se han sucedido diferentes responsables al frente de la prisión, con sus respectivos criterios. De ahí que, en medio de esta “pelea” por llevar a la Virgen a ver a los internos, en alguna oportunidad incluso se planteara que solo la viera una representación de medio centenar de reclusos, una idea que se ha desterrado en esta oportunidad gracias a la reflexión de un responsable del centro que advirtió en una de las reuniones que «no nos estamos enterando de lo que supone esta visita y la relevancia que tiene para los internos».

Finalmente, de los 1.022 reclusos de Tenerife II, todos los que lo deseen podrán ir al encuentro de La Morenita, que los visita. Así, tras el traslado por el paseo, se instalará en el pabellón y se irá invitando por módulos a saludar a la Virgen de Candelaria.

Celebración presidida por el obispo

En el pabellón está previsto que se desarrolle una pequeña celebración que presidirá el obispo de la Diócesis de Tenerife, Eloy Santiago, recién llegado de Roma, donde este fin de semana asistió a la canonización del nuevo santo José Gregorio, como gesto de respeto a la nutrida comunidad venezolana de la diócesis.

Al término de la visita, no se descarta que un grupo de funcionarios de la prisión la porte a hombros en una procesión íntima hasta la puerta del centro.

Muy esperada

Buena parte de los internos de Tenerife II se han volcado durante semanas en la preparación de carteles y pancartas para recibir a la Virgen de Candelaria, en medio de un ambiente excelente y de colaboración, como el caso de un prestigioso pintor lituano que compartía esa tarea con otro más profano en artes plásticas. También el taller de Maquetería ha preparado una cruz de papel en filigrana para regalar a la Patrona.

Hasta se ha tenido que ampliar una puerta para facilitar el paso de la imagen a hombros. Desde hace días, junto al cartel en el que se lee Centro Penitenciario Tenerife, se ha instalado otro con la imagen de la Virgen Morenita y la leyenda: «¡Gracias por tu visita!».

Un fin de semana intenso

La visita de la Virgen de Candelaria vivió este fin de semana una agenda intensa, que comenzó la mañana del sábado con la recreación de la aparición de la imagen a los aborígenes, inspirada en la ceremonia que se representa cada 14 de agosto en la plaza de la Patrona, en Candelaria.

Ya por la tarde-noche, la Diócesis Nivariense celebró un encuentro de jóvenes que culminó con el concierto ofrecido por el grupo de música Hakuna Tenerife. Más de mil jóvenes se congregaron durante más de una hora y cuarto en la plaza de la iglesia de La Concepción para disfrutar de este recital presidido por la Patrona, que salió al encuentro de los participantes.

Ya este domingo, a primera hora de la tarde, la Virgen volvió a salir a la plaza con motivo del encuentro folclórico, con grupos llegados de los cinco distritos de la capital tinerfeña, que elevaron su plegaria en forma de isas, folías y malagueñas.