Más de mil jóvenes de la Diócesis de Tenerife 'hacen lío' con el grupo Hakuna y la Virgen de Candelaria

“Hagan lío.” Fue la invitación que el recordado papa Francisco encomendó a la juventud de la Iglesia y que no solo ha motivado el nacimiento del grupo de música Hakuna, sino que fue la premisa que marcó el encuentro que secundaron más de mil jóvenes durante el acto organizado la noche del sábado 18 de octubre, con motivo de la visita de la Virgen de Candelaria.

El repique que anunció una cita histórica

El repique de campanas de la torre de la iglesia de La Concepción, en Santa Cruz de Tenerife, anunció a las nueve de la noche la salida de la Patrona del templo hasta un lateral de la plaza para presidir la cita.

Encuentro de jóvenes con motivo de la Visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz. / Andrés Gutiérrez

Una de las sorpresas la había reservado para ese momento el camarero de La Morenita, Jaime Estévez, pues la imagen lucía un manto blanco, en el primero de los cuatro cambios que prevé realizar durante la estancia en la capital, que finaliza el viernes 24.

Una plaza a rebosar de jóvenes y fe

Media hora antes del inicio del concierto, unas cien sillas repartidas a izquierda y derecha del escenario —una capacidad que se multiplicó por diez— duplicaron incluso citas tradicionales que se desarrollan en la misma plaza de la iglesia, como el Concurso de Habaneras, que se celebra en julio con motivo de las fiestas de la Virgen del Carmen.

Oración a ritmo de batería y guitarra eléctrica

Tras la primera canción, Enciéndeme, se sucedieron más de una quincena de temas interpretados por universitarios y jóvenes profesionales para los que la música es una afición.

Pero su objetivo no pretendía competir con estrellas de la canción, sino hacer oración a ritmo de batería, entre guitarra eléctrica, bajo, violín, piano y voces con mucha voluntad —y brillo, en algunos casos—.

Javier Brito, responsable del grupo Hakuna Tenerife, en el concierto ante la Virgen de Candelaria. / Andrés Gutiérrez

Hakuna Tenerife: música, fe y comunidad

El joven Javier Brito, responsable del grupo de música Hakuna Tenerife —la filial de la versión original de Madrid, que despierta pasiones por donde pasa, con conciertos multitudinarios—, arrancó el recital de oración apostando por los temas más conocidos hasta bajar la intensidad, cuando se repartieron velas a los presentes, con canciones como La Fila, A Ti te alabo o El único Rey, para dar paso al momento más intenso de la velada.

Silvia: un testimonio que conmovió a todos

Y llegó el momento del testimonio de Silvia, que removió hasta a los adoquines de la plaza de la iglesia.

Acompañada en el escenario por José María, su marido y componente del grupo Hakuna, contó que, poco antes de la última visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz y La Laguna, hace siete años, le diagnosticaron un cáncer de mama.

José María y Silvia, con sus hijas mellizas, durante el testimonio dado en el encuentro de jóvenes ante la Virgen de Candelaria. / El Día

Sus hijas, mellizas, tenían entonces cuatro años, y ella le pidió a la Patrona superar la enfermedad para poder cuidar de las niñas.

La noche del sábado daba gracias ante la Virgen por la experiencia vivida a raíz de la enfermedad. José María y Sivila prestan su voz en la misa de doce todos los domingos en la parroquia de Los Remedios, con sede en la Catedral de La Laguna.

Del testimonio a la fiesta

Con la emoción a flor de piel, Hakuna Tenerife pisó el acelerador y mostró la versión más animada de su repertorio, con un Dino Romero-Flores —de Hakuna senior de la parroquia de la Cruz del Señor— dándolo todo junto a Sole, jugadora de baloncesto del San Isidro; con la voz aterciopelada de Albert, empresario de agricultura ecológica que llegó de Palma de Mallorca y se afincó en Guía de Isora; o Jorge Negrín, médico residente de Digestivo del Hospital de La Candelaria y también miembro de la organización de la visita; o Gabriel, el cura de Los Realejos, que cantó entre batería y guitarra eléctrica; o Pablo, de La Orotava, que estuvo en la Jornada Mundial de la Juventud de Roma y cantó al papa León XIV.

Una despedida con sabor a esperanza

Después de casi una hora y media, Dino pasó lista en la plaza preguntando por los diferentes grupos presentes para poner el broche de oro con el tercer bis.

Un grupo de religiosas se sumó al concierto de jóvenes de Hakuna con la Virgen de Candelaria. / Andrés Gutiérrez

Y todos se volvieron Forofos, para despedir a la Virgen de Candelaria, a ritmo del himno Bendito sea Dios que da la vida, en su regreso al interior del templo en un encuentro de la juventud que dejó regusto de orgullo: “No estamos locos, ni estamos solos”, y las ganas de que llegue la próxima cita con Hakuna Tenerife.