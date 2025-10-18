La basura protagonizará un pleno extraordinario en Santa Cruz de Tenerife

La basura protagonizará un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, solicitado por el grupo municipal socialista y que tendrá lugar el viernes 24 de octubre. Entre los asuntos que se tratarán en esta sesión plenaria se encuentran el grado de cumplimiento del contrato de limpieza y de recogida de residuos, del que se encarga Valoriza; el incremento del recibo de la tasa de basura, por la aplicación del conocido como basurazo, y el estado en el que se encuentran los contenedores de la ciudad.

El PSOE, a través de su portavoz, Patricia Hernández, ha denunciado que Valoriza está incumpliendo los objetivos del contrato "por el que esta ciudad le paga". Ha asegurado que Santa Cruz está cada vez más sucia y que, por ejemplo, los contenedores de residuos "apestan" por la falta de limpieza, lo que "está generando la proliferación de cucarachas y ratas".

La exalcaldesa de Santa Cruz ha instado al equipo de Gobierno, formado por CC y PP, y en concreto, al concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, a rescindir de manera inmediata el contrato municipal.

Ultimátum

Por su parte, Tarife ha admitido que el Ayuntamiento chicharrero es el primero que no está contento con el servicio que se está prestando en la actualidad. En este sentido, y según lo anunció en la Comisión de Control celebrada a principios de mes, el Consistorio ha dado un ultimátum a Valoriza, asegurando que rescindirá el contrato si dicha entidad no aumenta el personal destinado a la limpieza de las calles.

El también primer teniente de alcalde señaló que es necesario mejorar el barrido en los barrios, de sus calzadas y aceras. Para ello, y según apuntó, la empresa debe contratar a más personal, a unos 40 barrenderos más, como mínimo, que se sumarían a los 75 empleados actuales.

Incremento del recibo

Con respecto al incremento de la tasa de la basura en Santa Cruz, que se situará en torno al 50% como media, el edil de Servicios Públicos y portavoz del PP ha culpado de esta subida al Gobierno de España, presidido por el PSOE. "El basurazo es una obligación impuesta a todos los municipios por el Ejecutivo central y el grupo socialista municipal en Santa Cruz no ha hecho nada para evitarlo", afirma Tarife.

El aumento del recibo de la basura entrará en vigor el 1 de enero de 2026 y, a partir de entonces, los contribuyentes de la capital chicharrera pagarán entre unos 70 y 150 euros al año, en función del valor catastral de los inmuebles y del número de residentes, en el caso de las viviendas, y del valor catastral y de los usos, en el caso de las empresas.

El PSOE en Santa Cruz, por su parte, ha querido dejar claro que, precisamente, la consecuencia de que la empresa Valoriza no realice su trabajo en la ciudad es que los chicharreros tendrán que pagar más por la tasa de basura, porque "no se ejecuta bien la separación de residuos".

Arma partidista

El portavoz de Vox, Alejandro Gómez, denuncia que el debate de la basura se utilice como "arma partidista" entre PP, CC y PSOE, "cuanto todos han contribuido a la aprobación del incremento de la tasa de la basura".

Gómez ha calificado de "embuste" las declaraciones del edil de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, "quien en informaciones vertidas desde las redes sociales ha politizado a su favor el debate de la subida de la tasa de la basura, acusando al PSOE de ser el único responsable de la medida".

El portavoz de Vox en Santa Cruz ha señalado que dicha afirmación es falsa y "Tarife manipula la realidad", ya que, y según añade, PP y CC "también son responsables de esta situación, al no haber votado en contra, ni en el Parlamento Europeo ni en el Congreso de los Diputados, de las normas que establecieron el marco legal de la nueva tasa".