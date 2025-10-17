Universitarios y jóvenes profesionales cantan a la Virgen de Candelaria

La plaza de la iglesia matriz de La Concepción, en Santa Cruz de Tenerife, acoge este sábado, desde las 21:00 horas, el concierto que ofrecerá el grupo Hakuna Group Music Tenerife, integrado por universitarios y jóvenes profesionales –de entre 18 y 30 años–, en el encuentro de jóvenes que se organiza con motivo de la visita de la Virgen de Candelaria a la capital, que llegará a su término el viernes 24.

Un espectáculo lleno de emociones

La noche promete comenzar como un verdadero Huracán, avanzando por La Fila de emociones que hacen que todo sea Sencillamente inolvidable. El público se sentirá invitado a decir A Ti te alabo, a mantener la calma En medio del fuego y, sin pensarlo, a Baila y Déjate de Historias. La Noche se impregnará de un suave Olor a Tostadas, mientras cada instante parece durar Un Segundo, para tal vez despertar emociones que susciten la pregunta: ¿Por qué lloras?. Este párrafo sirve como un juego de palabras, en el que se entrelazan los títulos de las canciones que se sucederán durante más de una hora de la mano de Hakuna Group Music Tenerife.

La llegada de Hakuna a Tenerife

Hace tres años, Tenerife recibió a Hakuna, un movimiento cristiano orientado a universitarios y jóvenes profesionales que ya estaba presente en la Península. La llegada no fue inmediata: tras la solicitud de algunos jóvenes al entonces obispo Bernardo Álvarez, fue necesario casi un año de gestiones para conseguir la autorización. Finalmente, se estableció un espacio de acogida en la capilla de los Remedios, en la Catedral de La Laguna, un lugar céntrico y accesible para los estudiantes y jóvenes profesionales de la isla, precisamente en la ciudad universitaria.

Organización y grupos de Hakuna Tenerife

Hakuna Tenerife se organiza en torno a dos grupos principales: los jóvenes universitarios y profesionales de entre 18 y 30 años y Hakuna Senior, destinado a adultos, que se consolidó dos años después en la parroquia de la Cruz del Señor, en Santa Cruz. Más allá de las tradicionales horas santas –miércoles para los jóvenes y jueves para adultos–, el movimiento destaca por su propuesta musical y su compromiso social. Entre sus iniciativas se encuentran el apoyo al proyecto diosesano Sansofé para emigrantes y visitas a los mayores, demostrando un fuerte vínculo con la comunidad.

Formación y música como pilares

La formación también es un pilar fundamental del movimiento. A través de los «re-volcaderos», los miembros avanzan en su aprendizaje sobre organización cristiana, mientras que las escapadas, tanto a nivel regional como nacional, fomentan la convivencia y la expansión del movimiento. Como columna vertebral, la música. Hakuna Tenerife se organizó como grupo musical en la pasada Semana Santa, cuando ofreció su primer concierto: Pasión.

Preparativos para el concierto de este sábado

Aunque inicialmente se barajó la posibilidad de que la versión original estuviera en Tenerife, la agenda lo impidió, lo que no amedrentó al grupo local que se puso manos a la obra. El 6 de septiembre, Hakuna Group Music en Madrid llenó con 25.000 personas el Auditorio Miguel Ríos. «Fue una pasada», reconoce Javier Brito, uno de los responsables de este movimiento en Tenerife, que disfrutó de aquella experiencia.

De Madrid a la isla, el grupo comenzó a preparar el encuentro de jóvenes con la Virgen de Candelaria programado para hoy, iniciando los ensayos. «La propuesta para esta noche combina varios estilos musicales y un repertorio de canciones de todos los álbumes de Hakuna, por lo que habrá momentos muy animados», asegura Brito.

Quién es Hakuna Tenerife

Javier Brito, de 26 años y maestro de profesión, lidera la puesta en marcha de Hakuna Tenerife desde su inicio. Con la guitarra a cuestas, marca el compás en los primeros ensayos celebrados en la Casa Mesa, en la calle de La Carrera, en La Laguna.

Para rebajar la tensión ante posibles falsas expectativas, explica que esta formación no es un grupo profesional, sino un movimiento, y advierte que llevan solo dos meses de ensayo. «Nos dedicamos a todo menos a la música», señala sin perder la sonrisa. Entre los treinta participantes predominan maestros, sanitarios y hasta un cura, Gabriel, de 24 años, que desarrolla su labor en Los Realejos.

Los únicos profesionales de la música son Pedro Ramos, llegado de La Palma, que toca la guitarra eléctrica, y Rubén Gómez, encargado de la batería. «Ahí tienes a Albert», un empresario que se traslada desde Guía de Isora para preparar el repertorio. A su lado, Pablo Jorge, fisioterapeuta. Entre la treintena de integrantes, uno participó con la versión original de Hakuna Madrid en el concierto de las Jornadas Mundiales de la Juventud, celebradas en Roma a finales de julio y principios de agosto, en presencia del papa León XIV.

«La música es un medio; nuestro reto es que sea un espectáculo», explica Javier Brito mientras marca el inicio a la pequeña orquesta.

Programación con la Virgen de Candelaria

Este sábado, cuando se cumple una semana de la visita de la Virgen de Candelaria a Santa Cruz, coincidiendo con el ecuador de la programación, niños y jóvenes serán los protagonistas de una jornada reservada días atrás a la visita de colegios y parroquias de la capital tinerfeña.

La Virgen Morenita se acercará a la plaza de la iglesia, donde, a las 10:00 horas, está previsto el encuentro de los niños de catequesis que protagonizan una representación de la aparición de la Virgen en Chimisay. Ya por la tarde, a las 16:00 horas, se celebrará el encuentro de jóvenes, que finalizará a las 21:00 horas con la Vigilia y el concierto de Hakuna Group Music Tenerife, también en la plaza de la iglesia.