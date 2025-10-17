Tenerife lidera la federación nacional de asociaciones de Carnaval

El consejero de Empleo del Cabildo de Tenerife y ‘padre’ del Congreso Internacional de Profesionalización del Carnaval, Efraín Medina, anunció como próximo objetivo la constitución de la federación nacional de asociaciones del Carnaval, aprovechando la cumbre del TEA, que ha reunido a representantes de las fiestas de Cádiz, Murcia y Las Palmas de Gran Canaria.

Apoyo del Gobierno de Canarias

La propuesta fue celebrada por su homólogo en el Gobierno canario, Poli Suárez, quien explicó que desde este curso su departamento ha colocado al profesor y también letrista de murgas Carlos Casanova –ganador de premios Criticón en Tenerife y Gran Canaria– en el puesto de coordinación para que «el Carnaval no solo sea unos días en febrero, sino que se meta el gusanillo desde la base en los colegios y se avance en la formación profesional. El Carnaval no es solo coso, cabalgatas, reinas, murgas y drag... Es mucho más».

Asesoría jurídica para artesanos

También con la tutela de la Corporación insular, y de la mano con la Asociación de Diseñadores y Artesanos del Carnaval, se pondrá en marcha una asesoría jurídica para el registro de marcas y patentes, o para prestar auxilio legal, en un compromiso que Efraín Medina garantiza que se mantendrá «cuando yo ya no esté».

Compromiso presupuestario

De hecho, ya compromete la subvención para el presupuesto de 2026, destinada a la segunda edición del congreso internacional. «Esto no es una cosa de Efraín. A mí la presidenta del Cabildo me citó a una reunión con los diseñadores y yo no fui, y pedí un compromiso: que no se anunciara, sino que se diera. Y en esa línea avanzamos».