Santa Cruz de Tenerife refuerza, con más dinero y horas, la limpieza de los colegios y de los baños de Los Charcos, Sanabria y Las Mesas

Santa Cruz de Tenerife refuerza, con más dinero y más horas, la limpieza en los colegios públicos y en las dependencias municipales, entre las que se encuentran los baños de Los Charcos de Valleseco, del parque García Sanabria y del área recreativa Las Mesas. Así lo destaca el Ayuntamiento tras aprobar la adjudicación del contrato con el que se persigue garantizar las condiciones higiénico y sanitarias en dichas instalaciones, que costará 13,4 millones de euros, un 60% más caro que el anterior. En concreto, este servicio municipio, del que hasta ahora se encargaba la entidad Eulen, ha sido adjudicado a la UTE (Unión Temporal de Empresas) STV Gestión-AMC, que tendrá que asumir las novedades y mejoras exigidas por el Consistorio.

Entre éstas se encuentran, según destaca el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, el incremento de las horas que se tendrán que dedicar a la limpieza de los 36 colegios públicos localizados en el municipio y de los 52 inmuebles municipales. En concreto, en el nuevo contrato se establece que la empresa adjudicataria deberá realizar 240.838 horas de limpieza al año, 15.534 más que en el contrato actual. Solo en los centros escolares, se pasará de 108.440 a 128.480 horas. Además, en los colegios, en junio, el servicio deberá realizarse durante todo el mes y no solo hasta la finalización de las clases, como sucedía hasta ahora.

Asimismo, con este nuevo contrato se refuerza la limpieza, durante los meses de verano, en los baños situados en Los Charcos de Valleseco, parque García Sanabria y área recreativa Las Mesas, para dar respuesta a las quejas ciudadanas sobre la suciedad de estas instalaciones. Por otra parte, se incorporan como dependencias municipales los tres centros comunitarios puestos en marcha por parte del Consistorio chicharrero en los barrios de El Sobradillo, Valleseco y Nuevo Obrero.

Un 60% más

El concejal de Infraestructuras y Patrimonio, el nacionalista Javier Rivero, explica que para poder aplicar estas mejoras, se ha tenido que incrementar el presupuesto destinado a este servicio municipal, "alcanzando una inversión de casi un 60% más de lo que se destinaba hasta ahora". "Este aumento del presupuesto garantiza que el adjudicatario dedique más tiempo a la limpieza de los colegios y de las dependencias municipales", comenta el edil.

Seguridad

Tanto los edificios municipales como los colegios públicos requieren, según resalta la concejala responsable de las áreas de Educación y Juventud, la nacionalista Charín González, de una limpieza continua, higiene y desinfección. "Este renovado servicio permitirá que los colegios públicos dispongan de unas instalaciones con una correcta conservación, promoviendo también con ello la protección de la salubridad y seguridad de las personas", asevera González.