Santa Cruz de Tenerife contará en 2026 con su primer plan de acciones para mejorar el empleo

Santa Cruz de Tenerife tendrá, en el último trimestre del próximo año, su primer Plan Estratégico de Empleo, con el que el Ayuntamiento pretende seguir reduciendo el paro en el municipio. Así lo anunciaron este viernes, 17 de octubre, el alcalde de la capital, el nacionalista José Manuel Bermúdez, y la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, del PP, quienes destacaron que este documento establecerá las medidas que deben llevarse a cabo para conseguir dicho objetivo, las cuales comenzará a aplicarse a partir de 2027.

Explicaron que ahora se pone en marcha un proceso participativo para finalizar la fase de diagnóstico de la situación en la que se encuentra Santa Cruz, para el que pide la colaboración de un centenar de agentes claves y expertos.

El Consistorio chicharrero prevé contar con la participación del tejido empresarial del municipio, de la ciudadanía, de otras administraciones públicas, de las entidades del tercer sector y de agentes socioeconómicos, como sindicatos y patronales, para adaptar las acciones que contendrá el plan a la demanda y necesidades de Santa Cruz. Este proceso participativo se iniciará en las próximas semanas, según indicó el alcalde, y consistirá, fundamentalmente, en la realización de encuestas y entrevistas, debates y jornadas de trabajo.

"Esta fase nos marcará el camino que debemos seguir para establecer políticas de empleo adecuadas en Santa Cruz de Tenerife, para que nuestros datos sigan siendo positivos, pues ya nos encontramos por debajo de los 17.000 desempleados; en el último año 1.300 personas han encontrado trabajo en la capital. Y para ellos tenemos que preguntar a todos los sectores implicados, sobre todo a aquellos que crean puestos de trabajo, como las pequeñas y medianas empresas, y los autónomos", comentó el alcalde.

La idea, afirmó José Manuel Bermúdez, es que agentes y expertos compartan su conocimiento sobre temas como las competencias más demandadas en puestos de trabajo y las oportunidades de empleo más comunes en el municipio.

Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo aseguró que Santa Cruz de Tenerife está viviendo un momento histórico con la elaboración de su primer Plan Estratégico de Empleo, "pues podremos diseñar las acciones y políticas adaptadas a la realidad de este municipio, para transformar la empleabilidad de la capital". Entre los aspectos que se tratarán en este documento, y según manifestó Pérez, se encuentran la información y orientación laboral, el emprendimiento, la formación profesional, el reto demográfico, la atención a las empresas, la temporalidad de los puestos de trabajo, la alta dependencia del sector turístico, y los desajustes entre la oferta formativa y la demanda empresarial.

Fases

La elaboración de la denominada Estrategia de Empleo de Santa Cruz de Tenerife contempla tres fases: el diagnóstico, centrado en el análisis del mercado laboral y la realidad productiva del municipio; el plan de medidas, dedicado a trazar los ejes de acción; y el sistema de gobernanza, que definirá el rol de los actores implicados y creará espacios de diálogo y de toma de decisiones.

Actualmente, la redacción del documento se encuentra en la fase del diagnóstico participativo, que se desarrollará hasta el próximo mes de diciembre. "El objetivo principal de esta fase será continuar definiendo el plan a partir del conocimiento generado para garantizar que las políticas estén ajustadas a la realidad local y las necesidades específicas del mercado".

El alcalde concluyó señalando que una vez que finalice la elaboración del plan, Santa Cruz contará con una estrategia de empleo para los próximos años, que "será construida a partir del trabajo conjunto del tejido empresarial, administraciones públicas y ciudadanía".