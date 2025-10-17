Una portería de fútbol interactiva: el nuevo uso para una plaza abandonada en Santa Cruz de Tenerife

El municipio de Santa Cruz de Tenerife cuenta, desde este viernes 17 de octubre, con una portería de fútbol interactiva. Es el nuevo uso que el Ayuntamiento chicharrero ha dado a la plaza Cañaveral, un espacio situado en la calle Prolongación Ramón y Cajal que estaba abandonado.

Esta explanada acogió en su momento un skatepark, utilizado por los jóvenes de la ciudad, pero fue retirado por quejas vecinales y por actos vandálicos. Además, en esta zona si sitúa un depósito de tormentas, lo que la hace incompatible con otros usos, como el de un parque infantil. El Consistorio aclara que la portería se ha colocado en un lugar estratégico para que no afecte al citado depósito.

Sin embargo, ya este viernes, la inauguración de este espacio deportivo provocó las primeras quejas ciudadanas, por el ruido que, según vecinos de la zona, produce la instalación.

La primera en todo el municipio

Ahora esta explanada abandonada se ha convertido, según lo destaca el alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, en un nuevo espacio público dedicado al ocio familiar, "con el que se fomenta también la actividad física". Con respecto a la portería de fútbol interactiva que se ha instalado, la primera en todo el municipio chicharrero, el regidor señala que se trata de un innovador equipamiento deportivo que "combina tecnología avanzada y sostenibilidad con la puesta en marcha de una nueva zona para el disfrute de los ciudadanos".

"Esta nueva instalación refleja la apuesta de la Corporación local por un modelo de ciudad moderna, sostenible y activa, en la que el espacio público se convierte en un lugar para disfrutar y convivir. Apostamos por infraestructuras que integren tecnología y deporte, y que fomenten hábitos saludables entre nuestros vecinos", manifiesta.

Nueva portería interactiva en Santa Cruz / Andrés Gutiérrez

Juegos y rectos deportivos

Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, del PP, explica que ésta portería cuenta con 16 paneles LED iluminados mediante sensores sensibles al impacto, que "permiten diferentes juegos y retos deportivos". "Todo el sistema funciona con energía solar, lo que refuerza el compromiso del Ayuntamiento con la eficiencia energética y la innovación en el espacio público", comenta el también primer teniente de alcalde.

Impacto de los balones

Junto a esta portería digital se ha instalado una reja metálica perimetral para amortiguar los impactos de los balones y un vallado lateral hacia el paseo La Concordia, con el fin de evitar la caída de las pelotas a la calle. Asimismo, se ha pintado una zona deportiva en el pavimento y se han colocado tres bancos bajo la zona de sombra de los árboles, "para el descanso de los usuarios y acompañantes".

Tecnología

El Ayuntamiento de Santa Cruz continúa trabajando, según asevera Tarife, para dotar a los barrios de equipamientos innovadores, seguros y accesibles." Esta portería interactiva es un ejemplo de cómo la tecnología puede ponerse al servicio del ocio y el deporte, aprovechando además la energía solar como fuente limpia y sostenible", agrega.

Santa Cruz dispone de un nuevo espacio destinado al juego y al ocio al aire libre, comenta la edil de Deportes, Alicia Cebrián, del PP, "algo que tenemos que celebrar". "El Distrito Centro-Ifara tiene un nuevo punto donde divertirse y vivir la ciudad activamente", afirma.