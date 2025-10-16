Santa Cruz de Tenerife retoma la licitación que mejorará el popular quiosco de la plaza del Príncipe

Santa Cruz de Tenerife busca un nuevo concesionario para el popular quiosco bar de la plaza del Príncipe, situado en la zona centro de Santa Cruz de Tenerife. El Ayuntamiento ha retomado la licitación de la explotación de este quiosco municipal, en la que se establece, como requisito indispensable, la ejecución de la mejora del establecimiento. El Consistorio chicharrero se vio obligado en abril a suspender el procedimiento de licitación porque al actual responsable del local le correspondía más tiempo de concesión por la pandemia del Covid, periodo en el que el bar estuvo cerrado.

La nueva empresa que resulte adjudicataria podrá encargarse del quiosco por un plazo de diez años, abonando, a cambio, al Ayuntamiento de Santa Cruz unos 12.000 euros anuales. La concesión municipal sale a licitación por un importe total de 121.535 euros. La empresa que gane este concurso público deberá realizar los mantenimientos, reparaciones y sustituciones necesarias por razones de salubridad, estabilidad, accesibilidad y estética, según se indican en el pliego de prescripciones técnicas.

Actuaciones

Se actuará, "si fueres necesario", en las cubiertas, la estructura, los cerramientos, los revestimientos exteriores e interiores, pavimentos, carpinterías, cubiertas, pérgolas, instalaciones eléctricas, iluminación, contraincendios, telefonía, fontanería, saneamiento, climatización y ventilación, entre otros aspectos. Se reparará y sustituirá la impermeabilización de la cubierta, de manera que ésta quede en perfecto estado para su recepción y uso.

La adjudicataria también tendrá que inspeccionar la estructura metálica del quiosco para determinar los daños que pudiesen existir en la misma, "procediéndose a su reparación"; dotará de equipamiento a los espacios complementarios al aire libre, que tendrán que cumplir los criterios de la Ordenanza Municipal de Paisaje Urbano; reparará o sustituirá los elementos metálicos deteriorados; revisará las instalaciones de fontanería y saneamiento, realizando las obras que fuesen necesarias para su adaptación a las normativas vigentes; y renovará los elementos decorativos o funcionales que formen parte del inmueble,

Música ambiental

En el pliego también se indica que el quiosco podrá disponer de instalación de música de fondo ambiental. Eso sí, deberá estar dotado de limitador acústico y "no podrán existir emisores acústicos en el exterior de la actividad ni a una distancia inferior a los dos metros de cualquier abertura sin cerramientos".

Plaza del Príncipe

La plaza del Príncipe está incluida en el Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de monumento, a favor del Museo Municipal, declarado mediante decreto del Gobierno de Canarias el 27 de mayo de 2008. Esta plaza está considerada como uno de los mejores ejemplos de espacio público clasicista del siglo XIX. El quiosco bar ocupa una superficie construida de 148 metros cuadrados, a la que se suma la ocupada por las terrazas, de 119 metros cuadrados.