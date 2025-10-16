El restaurante al que debes ir sí o sí en Tenerife: abierto desde los años 50 y con el auténtico sabor canario

La gastronomía es uno de los principales motivos por los que se mueve el turismo, visitar diferentes restaurantes y probar las comidas típicas de cada lugar es uno de los grandes atractivos a la hora de viajar. Además, muchos viajeros buscas sitios tradicionales, locales de toda la vida que mantengan la esencia del lugar.

La cuenta de TikTok @guachinchesmodernos ha desvelado uno de los rincones más clásico de la isla de Tenerife, un restaurante que lleva abierto desde los años 50, donde se puede disfrutar de comida tradicional canaria. Un local perfecto para los amates de la gastronomía de siempre y del vino del país.

Un clásico de los años 50

En el corazón de Tacoronte se encuentra el Restaurante El Pole, el cual los creadores de contenido han confesado "no habíamos probado este clásico", aseguraban en la publicación, en la que recomiendan este rincón tradicional que mantiene la esencia de la cocina canaria desde hace más de siete décadas.

En aquella época, el local era una `ventita´, una pequeña tienda o bodega donde los vecinos compraban y se reunían para hablar y tomar una copa.

Tradicional comida canaria

El Pole ofrece una experiencia culinaria auténtica, centrada en los sabores locales y los productos frescos de la isla. Entre sus platos más destacados se encuentran la morena frita, las sardinas, los chicharros, las potas en salsa y la carne fiesta, acompañados siempre de un buen "vinito tinto de los palanganas", como manda la tradición.

Los creadores de contenido compartieron que el precio de su comida fue de 45,37 euros, destacando el trato del personal, que incluso los invitaron a un chupito al finalizar la comida.

Además, el restaurante cuenta con un Sol Repsol, un reconocimiento gastronómico que distingue a los locales que apuestan por la calidad, el producto local y la autenticidad.

Un local con historia en Tacoronte

Ubicado en la Calle Calvario, 46, este emblemático restaurante de Tenerife conserva el espíritu de los restaurantes tradicionales, con un ambiente familiar, raciones generosas y sabor casero.

El local no cuenta con parking y abre de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 y los sábados y domingos permanece cerrado por descanso del personal. Al ser un restaurante de los años 50 su adaptación no es la más adecuada, ya que cuenta con algunos escalones en la entrada.