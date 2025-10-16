Primera Ruta de la Tapa en la Rambla y Salamanca: comida y bebida por 4 euros

Las zonas de la Rambla y Salamanca, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, acogerán entre el 3 y el 22 de noviembre su primera Ruta de la Tapa. El Ayuntamiento, a través de la Sociedad de Desarrollo, ha abierto el plazo de inscripción para que se sumen a esta iniciativa gastronómica los establecimientos que así lo deseen. Aquellos negocios que formen parte de la ruta tendrán que ofrecer a los clientes comida y bebida por cuatro euros.

El alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, destaca que esta iniciativa, incluida en el Plan de Transformación del Comercio de la Rambla y Salamanca que ha puesto en marcha la Sociedad de Desarrollo, pretende dinamizar el tejido comercial y de restauración de las citadas zonas de la ciudad. El regidor resalta que los establecimientos podrán inscribirse hasta el próximo 27 de octubre de manera gratuita. Deberán hacerlo de manera telemática, cumplimentando un formulario online, a través de la web www.sociedad-desarrollo.com.

"La ruta ofrecerá a residentes y visitantes la oportunidad de disfrutar de una promoción especial que tendrá un coste de cuatro euros y que incluirá tapa y bebida, que podrá ser cerveza, vino, agua, sidra o refresco. Se hará especial énfasis en la cocina canaria, con propuestas elaboradas preferentemente con productos locales, especialmente de Anaga, y se priorizará el vino de Denominación de Origen de Tenerife, coincidiendo con el mes del vino en la Isla", apunta Bermúdez.

Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, del PP, explica que con esta iniciativa no sólo se pretende dinamizar la actividad gastronómica, impulsando el consumo en los bares, restaurantes y tascas locales, sino que también se quiere reforzar la identidad local, "poniendo en valor nuestra oferta culinaria del entorno urbano de Rambla y Salamanca". "Ésta es una oportunidad perfecta para promocionar a los establecimientos participantes", comenta.

Webapp bilingüe

La ruta contará con una webapp bilingüe, disponible en castellano e inglés, que incluirá un mapa con la ubicación de todos los establecimientos participantes e información detallada de cada uno, apunta Pérez. Además, añade, la aplicación contará con un sistema de votación para elegir a las mejores tapas, con un módulo de validación de votos por geolocalización y código único, "con el objetivo de contar con un proceso justo y transparente, ya que únicamente serán válidos los votos realizados en un radio inferior o igual a 200 metros de la ubicación del establecimiento".

Concurso

Los locales de restauración que logren la mayor puntuación por parte del público obtendrán una campaña de comunicación en redes sociales organizada por una agencia especializada y valorada en un mínimo de 500 euros, además de diplomas acreditativos. Por su parte, la ciudadanía que participe en las votaciones entrarán en el sorteo de tres tickets o cheques regalo por un valor de 100 euros cada uno.

Participantes

La también concejala de Comercio y Turismo aclara que en esta acción podrán participar establecimientos de restauración de todo el municipio de Santa Cruz de Tenerife, aunque se priorizarán aquellos locales ubicados en las zonas de Rambla (tanto Rambla Pulido como Rambla de Santa Cruz) y Salamanca, que "ofrezcan una propuesta gastronómica propia y con capacidad para servir tapa y bebida".

Eso sí, la participación está limitada a un máximo de 80 establecimientos. Las personas interesadas en ampliar información pueden contactar con el correo electrónico comercio@sociedad-desarrollo.com.