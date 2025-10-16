La comparativa sobre la limpieza de Santa Cruz y Las Palmas: "La ponen en lo más alto"

¿Es Santa Cruz una ciudad limpia? Para pruebas, unos calcetines. Un tiktoker se ha hecho viral tras recorrer el camino que une el Mercado de Nuestra Señora de África hasta la Plaza España descalzo, con unos calcetines blancos, para comprobar la cantidad de suciedad que hay por el centro de la capital tinerfeña. Su veredicto fue un 7 sobre 10, recalcando que a pesar de tener mucho turismo estaba bastante limpia.

Algo que ha llevado a numerosas personas y colectivos a pronunciarse sobre este tema. Uno de ellos es el del taxi, que ha dado su opinión en una publicación de Carlos Tarife, primer teniente de alcalde y concejal del Área de Planificación Estratégica, Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos.

"Los turistas que llegan en crucero y se suben a nuestros traxis nos hablan de la limpieza que ven en nuestras ciudades y siempre hacen comparativas con otros lugares y ponen a Tenerife en lo más alto en limpieza", resume Elite Taxi Tenerife, que pide mejorar la limpieza en los barrios para llegar a una puntuación mayor.

Más limpios que Las Palmas

Tarife se hizo eco de la presencia y la valoración del tiktoker @estoesdelocos_, que ya ha recorrido en calcetines Murcia, Cádiz, Huelva o Lisboa. Por ello, y tras referirse al vídeo, al actual contrato de basuras y al futuro del mismo, no quiso perder la ocasión para realizar una comparativa sobre cómo le gustaría que fuera Santa Cruz.

"Si me preguntas "¿Santa Cruz a quién se quiere parecer: a la ciudad de Oviedo, que es una de las más limpias de España, o a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que es de las más sucias?", pues yo me quiero parecer a Oviedo y estamos trabajando junto al equipo técnico de servicios públicos", sentencia Tarife al referirse a su visión futura de la capital de Tenerife.