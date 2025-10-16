Cambios de tráfico en Santa Cruz de Tenerife por dos pruebas deportivas

Santa Cruz de Tenerife sufrirá este fin de semana cambios en el tráfico, que también afectarán al estacionamiento, debido a la celebración de dos pruebas deportivas,51 Rallye Orvecame y Extreme. Entre las zonas afectadas se encuentran la playa de Las Teresitas y la avenida Marítima. Las modificaciones se producirán desde este mismo viernes, 17 de octubre, para facilitar las labores de montaje de las diversas estructuras necesarias y, en el caso de la prueba del motor, también para realizar las verificaciones técnicas de los vehículos de los participantes, según informa el Ayuntamiento chicharrero.

Este viernes está prevista la ceremonia del Rallye Overcame y el recorrido hacia el parque cerrado discurriendo desde la plaza de España por la calle General Gutiérrez, Bravo Murillo, José Manuel Guimerá Gurrea, rotonda de la avenida Tres de Mayo, Víctor Zurita Soler, Doctor Antonio Perera Reyes, avenida Constitución y acceso a la zona portuaria. Y ambas competiciones compartirán la ocupación de la vía pública en la avenida Marítima, donde se prohibirá el estacionamiento desde este viernes.

En el caso de la ya tradicional carrera de montaña Santa Cruz Extreme, la Extreme, las mayores afectaciones se producirán en la salida de la prueba de mayor distancia, que se realizará desde la playa de Las Teresitas, a las 08:00 horas del sábado, momento en el que la Policía Local cortará la circulación en el tramo que une la playa con el pueblo de San Andrés y la avenida Pedro Schwartz, mientras discurran los corredores, retomándose la normalidad a continuación. Debido al recorrido de esta carrera, en sus diferentes modalidades, no habrá afectaciones de importancia para el tráfico rodado en la ciudad.

Respecto al Rallye Overcame Isla de Tenerife, y según indica el Consistorio, también se adoptarán todas las medidas para facilitar la llegada de los participantes, el sábado, aunque a partir de las 19:30 horas, así como las ceremonias previstas al final de la competición. La mayor parte de las instalaciones se ubicarán en las zonas peatonales aledañas a la plaza de España.

Transporte urbano

Con motivo de la celebración del 51 Rallye Orvecame Isla de Tenerife, el viernes y el sábado, días 17 y 18, se producirán cortes de tráfico que afectarán las líneas 909, 910, 914, 916, 917, 920, 921, 945, 947 y 947.

El viernes, las líneas 910, 914, 916, 917, 921, 945, 947 y 947, en sentido Intercambiador, entre las 17:00 y las 22:00 horas, circularán por el interior del Túnel de la avenida Marítima, mientras que las 909 y 920, en sentido Muelle Norte, entre las 17:00 y las 22:00 horas, desde la avenida de San Sebastián continuarán por la avenida Marítima, Túnel de plaza de España y avenida de Anaga, donde continuarán con el recorrido habitual. Mientras que en sentido Intercambiador, circularan por el interior del Túnel de la avenida Marítima.

Por su parte, la línea 919, en sentido La Salud, entre las 17:00 y las 22:00 horas, desde la calle José Hernández Alfonso continuará por el puente Serrador, calle Miraflores, Dr. Miguel López González, Prolongación de Ramón y Cajal y calle Aguere, donde continuará con el recorrido habitual. En sentido Intercambiador, entre las 17:00 y las 22:00 horas, lo hará desde la avenida Barranco Santos, continuará por la calle Luis de la Cruz, avenida Bélgica, avda. San Sebastián y calle José Hernández Alfonso al Intercambiador.

Para el sábado, las líneas 910, 914, 916, 917, 921, 945, 947 y 947, en sentido Intercambiador, entre las 09:00 y las 23:30 horas, circularán por el interior del Túnel de la avenida Marítima, mientras que las líneas 909 y 920, en sentido Muelle Norte, entre las 17:00 y las 23:00 horas, desde la avenida de San Sebastián continuarán por la avenida Marítima, Túnel de plaza de España y avenida de Anaga, donde continuarán con el recorrido habitual. En sentido Intercambiador, circularán por el interior del Túnel de la avda. Marítima.

En el caso de la línea 919, en sentido La Salud, entre las 17:00 y las 23:00 horas, desde la calle José Hernández Alfonso continuará por el puente Serrador, calle Miraflores, Dr. Miguel López González, Prolongación Ramón y Cajal y calle Aguere, donde continuará con el recorrido habitual. En sentido Intercambiador, entre las 17:00 y las 22:00 horas, lo hará desde la avenida Barranco Santos, continuará por Luis de la Cruz, avda. Bélgica, avenida San Sebastián y José Hernández Alfonso hasta el Intercambiador.

Las paradas de la plaza España, explanada del Cabildo y Fuente Morales quedarán suspendidas, poniéndose como alternativas las de plaza Europa, La Alameda y Aguere, respectivamente.