Beatriz Barrera, primera presidenta del Real Casino de Tenerife: «Nace una nueva etapa; los socios han sufrido mucho»

Ha logrado ser la primera presidenta del Real Casino de Tenerife en los 185 años de historia de esta institución. ¿Cómo se siente?

Me siento muy feliz y emocionada. Quiero dar las gracias a todos los socios que nos han votado y también a los que no lo han hecho, porque ha sido una jornada ejemplar. Asimismo, quiero mostrar mi agradecimiento a todo el personal del Casino, porque para nuestra candidatura son importantísimos.

¿Qué significa para usted que, después de tantos años, por fin, una mujer presida el Casino?

Lo que ha sucedido es muy importante, pues se trata de un hecho histórico. Esto normaliza un discurso que yo he defendido siempre, que es el liderazgo femenino. A mí me gustaría, en la defensa de la igualdad, que no se tuviese que celebrar como un dato relevante que una mujer llegue a ser presidenta del Casino o de cualquier otra institución. Pero las que estamos consiguiéndolo estamos contribuyendo a esa normalidad.

¿También podría considerarse un hecho histórico que esta institución se convierta en un ‘Casino de Todos’, como usted lo ha defendido en su programa?

Con la frase un ‘Casino de Todos’ me refiero a que sea una institución para todos los socios, para todas las sensibilidades y grupos. Están entrando cada vez más jóvenes y nuestra programación social y cultural tiene que adaptarse. La media de edad de esta institución ha disminuido considerablemente y ya se sitúa en torno a los 55 años, por lo que tenemos que utilizar los espacios del Casino para que cualquier grupo de edad se sienta a gusto. Asimismo, me refiero a fomentar el diálogo, a escuchar a todos los socios, a establecer un canal activo con el que se tengan en cuenta todas las ideas, propuestas, necesidades y quejas. Cuando estuve en la Diputación del Común, como adjunta de Igualdad, aprendí a escuchar, a mirar a los ojos, a atender a la persona que me habla. En el Real Casino nace una nueva etapa; escucharemos a todos los socios.

¿Eso significa que hasta ahora eso no se hacía?

Yo no he dicho eso. Nunca entraré a valorar qué es lo que se hacía antes de mi llegada. Cuando me preguntan sobre esto lo evito. Daremos continuidad a todas aquellas decisiones que hayan sido correctas y se corregirán los errores que se hayan podido cometer, si los hay, que yo no lo sé.

Entonces, no querrá hacer ninguna valoración sobre la polémica gestión de su antecesor, Miguel Cabrera Pérez-Camacho...

No valoraré épocas pasadas. Simplemente, nos centraremos en ejecutar nuestro programa. Mi política no será nunca mirar hacia atrás, sino construir y avanzar. Es lo que haremos tanto mi equipo como yo, lo tenemos clarísimo.

¿Y cuáles serán sus primeras acciones como presidenta?

Lo primero que debemos hacer es aprobar los presupuestos y empezar a preparar la programación cultural del próximo año. Ejecutaremos el programa que defendimos, convirtiendo al socio en el auténtico protagonista, revitalizando la institución y situándola en el lugar que se merece.

¿Se abrirá el Casino a Santa Cruz de Tenerife, a sus vecinos?

Esta institución ya está abierta a la ciudad desde hace tiempo, con los actos culturales y sociales que se realizan, entre otros eventos, en los que pueden participar todos aquellos que lo deseen. Seguiremos impulsando esta apertura a Santa Cruz y escuchando las sugerencias que nos planteen.

Otro de los puntos que aparece en su programa es la protección del prestigio social del Casino. ¿Se había perdido?

Insisto en que no entraré a valorar el pasado. Otro de nuestros objetivos será proteger nuestro prestigio social. Favoreceremos la firma de convenios con entidades regionales, nacionales y también internacionales.

¿Cómo será el Real Casino de Tenerife a partir de ahora?

Será un Casino abierto a todos los socios y una institución en la que éstos serán el eje de la acción de la Junta Directiva. Ytenemos muy claro que, aun en la discrepancia, la gestión se realizará con moderación y respeto. Nuestros socios han sufrido mucho en estas últimas etapas y no queremos un ambiente de crispación y enfrentamiento. Mi equipo y yo tenemos muy claro que eso ya acabó.

¿Y por qué han sufrido mucho?

Si le parece, nos quedamos aquí. Sabe perfectamente a qué me refiero. Ahora comienza una nueva etapa, en la que los socios serán los protagonistas. n