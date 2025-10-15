Vuelve Exposaldo a Santa Cruz de Tenerife: la feria de las ofertas se celebrará entre el 5 y el 9 de noviembre

Vuelve Exposaldo a Santa Cruz de Tenerife. Esta nueva edición de la mayor feria de Canarias dedicada a la venta de productos de liquidación, ofertas, remates finales y saldos se celebrará durante cinco días, entre el 5 y el 9 de noviembre, en el Recinto Ferial.

Este particular mercadillo de descuentos contará con la participación de unas 120 empresas, que ofrecerán sus productos en 180 puestos. La feria ocupará una superficie de 10.000 metros cuadrados y podrá ser visitada entre las once de la mañana y las nueve de la noche. Para poder acceder a la misma, los ciudadanos deberán pagar 1 euro. Las entradas se podrán adquirir tanto de forma presencial en las taquillas del Recinto como en la web de Exposaldo.

Desde el Cabildo se indica que la feria se realizará en su formato tradicional, con diferentes zonas y apostando, como ya es costumbre, por la calidad de las marcas y productos expuestos. "Esta nueva edición de Exposaldo pretende favorecer la reducción de stocks de los comercios canarios y facilitar así el inicio de la campaña navideña con espacio en sus almacenes y una inyección de liquidez adicional de cara a diciembre".

Inauguración de Exposaldo en Tenerife / Andrés Gutiérrez Taberne. ELD

Productos

Los visitantes podrán conseguir en un mismo espacio, y según lo asegura la Corporación insular, "los mejores productos a los mejores precios". La feria contará con textil, complementos, calzado, electrodomésticos, ferretería, muebles, menaje, decoración, juguetes, motos y vehículos de ocasión, entre otros productos. El año pasado visitaron Exposaldo 38.542 visitantes.

Empresas

Para las empresas participantes, los precios de los puestos oscilan entre los 750 y los 2.800 euros. Entre los negocios que estarán presentes este año en Exposaldo se encuentran Baybú, Caca de la Vaca, Cicar, el Club Deportivo Tenerife, Dormitorum, Factoría de Cuentos y Muebles San Andrés.