Santa Cruz de Tenerife se ‘moderniza’ para atender al turista

Santa Cruz de Tenerife se moderniza para mejorar la atención a los turistas. El Ayuntamiento, a través de su Junta de Gobierno, ha adjudicado la puesta en marcha de dos proyectos con los que pretende ofrecer «experiencias digitales de calidad» a los visitantes.

La ejecución de estas actuaciones, que incluyen la creación de un portal web para facilitar el viaje a los turistas y la implantación de una caja holográfica en la oficina de turismo del Palacio de Carta para conocer la historia de la ciudad, supondrá una inversión de casi 900.000 euros, financiados con fondos europeos.

Sistema de inteligencia turística

El primer proyecto, relativo al suministro y puesta en marcha de un sistema de inteligencia turística y servicios de contenidos digitales, ha sido adjudicado, por un importe de 589.000 euros, a la empresa Iurban Digital Tourism. Se trata de la creación de un portal web o plataforma tecnológica que permitirá al turista preparar su visita desde su lugar de origen, «dando información de Santa Cruz a través de todos los canales disponible». Asimismo, y según explica el concejal de Planificación Estratégica en el Ayuntamiento chicharrero, Carlos Tarife, del PP, ofrecerá al turista, en el destino, alternativas durante su estancia (experiencia, rutas o puntos de interés), y evaluará su impresión del viaje una vez que éste finalice.

«También se digitalizarán las oficinas de turismo del municipio, para que no se limiten a un recinto físico donde se informa a un visitante. Se trata de dotarlas de las herramientas adecuadas, incluido el uso de inteligencia artificial, para que se pueda responder a cualquier inquietud del viajero, personalizar su viaje en todas las etapas y mostrar los atractivos de la ciudad. Todo ello a través de una relación más digital y personalizada con el visitante», agrega el también primer teniente de alcalde.

Palacio de Carta

El objetivo del segundo proyecto, adjudicado a la empresa Innoarea Projects por un importe de 300.o00 euros, consiste en la implantación de una experiencia digital e inmersiva en la oficina de turismo del Palacio de Carta, situada en la plaza de La Candelaria. Esta incluirá la recreación virtual en 360 grados del Parque Rural de Anaga; la puesta en marcha de una caja holográfica, en el que varios personajes históricos, como podrían ser Horacio Nelson, José Murphy o Mercedes Pinto, contarán la historia de la ciudad;y la explicación digital de la evolución de la plaza de La Candelaria desde el siglo XVIIIhasta la actualidad. Asimismo, se colocarán varios totems, en los que se podrán visualizar vídeos y conocer posibles rutas para visitar Santa Cruz

Más turistas

El alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, ha destacado que todo esto permitirá modernizar la experiencia de los visitantes del Palacio de Carta, atrayendo a más turistas y «posicionando este inmueble como uno de los principales atractivos de la ciudad». «Todo ello, alineado con su función actual de oficina de turismo de Santa Cruz de Tenerife y respetando su condición de BIC. Esto se logrará mediante la integración de tecnologías innovadoras que permitan sorprender y enriquecer la oferta turística del lugar», agrega.

El regidor chicharrero apunta que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife está apostando por la modernización y la digitalización de los servicios turísticos, «ofreciendo a los visitantes información interactiva, experiencias inmersivas y contenidos de calidad», y mejorando la competitividad del destino .