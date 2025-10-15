Vuelve la Ruta del Bocadillazo a Santa Cruz de Tenerife: así puedes votar por alguno y ganar 60 euros
Los participantes podrán degustar bocadillos por tan solo tres euros y entrar en un sorteo de 60 euros para gastar en comercios locales
Vuelve la segunda edición de la Ruta del Bocadillazo a Santa Cruz de Tenerife con el objetivo de dar visibilidad a los establecimientos y que capten la atención de más clientes, formando parte de una campaña que celebra la creatividad gastronómica.
Fechas
La Ruta del Bocadillazo se celebrará en el Distrito Suroeste del 26 de noviembre al 21 de diciembre de 2025. Durante casi un mes, bares, restaurantes y tascas de la zona ofrecerán originales y sabrosos bocadillos por solo tres euros (bebida no incluida).
Este evento gastronómico tiene como objetivo impulsar la restauración local y poner en valor la creatividad de los cocineros del distrito, además de fomentar la participación ciudadana mediante premios a los bocadillos mejor valorados y sorteos entre los votantes, que podrán emitir su voto a través de una web app exclusiva.
Premios
Como parte del evento, la organización reconocerá el talento y la creatividad de los participantes. Los tres locales con mejor puntuaciones, según las valoraciones registradas por el público en la web app oficial, recibirán premios según los puestos obtenidos:
- Primer puestos: 200 euros
- Segundo puesto: 150 euros
- Tercer puesto: 100 euros
Además, la ruta también recompensa a quienes participan en las votaciones. Entre todos los usuarios que registren sus votos se sortearán tres vales de 60 euros para utilizar en los establecimientos participantes. Con el objetivo de fomentar el apoyo al comercio y la gastronomía local.
Cómo participar
Los establecimientos interesados en formar parte de este evento tienen de plazo hasta el 14 de noviembre a las 14:00 horas para inscribirse de manera gratuita a través del formulario disponible en la web oficial.
El éxito de la primera edición ha impulsado a la celebración de una nueva convocatoria con el objetivo de fomentar el consumo local y dar visibilidad a los negocios del Distrito Suroeste.
Este evento gastronómico invita a los vecinos a apoyar la restauración de la zona, disfrutando de una propuesta culinaria original en la que los bocadillos se convierten en los protagonistas. Un plan perfecto para compartir con amigos y familia, mientras se impulsa el comercio y la gastronomía local de Santa Cruz.
