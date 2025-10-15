Retirada la propuesta para sustituir el monumento de Franco en Santa Cruz de Tenerife por uno de Batman

La propuesta vecinal para sustituir el monumento de Franco de la avenida de Anaga, en Santa Cruz de Tenerife, por una estatua de Batman, presentada para la edición 2026-2027 de los denominados Presupuestos Participativos, la iniciativa del Ayuntamiento con la que los chicharreros pueden decidir en qué gastar 2,4 millones de euros, ha sido retirada. Y es que la actual edición de esta herramienta participativa ha revolucionado las redes y ha desatado la polémica por las 'ocurrencias' planteadas en algunos proyectos.

El autor de la propuesta que consistía en colocar una estatua de Batman en el monumento a Franco explica que ha dedidido eliminarla porque "varios usuarios, a raíz de las publicaciones en medios de comunicación, han malinterpretado el sentido original de la idea, utilizándola como excusa para burlarse del proceso participativo y desvirtuar su propósito".

"Mi intención nunca fue fomentar el ridículo ni la polémica, sino invitar a reflexionar, con un toque de humor, sobre cómo podemos repensar nuestros espacios públicos y su simbolismo. Agradezco a quienes entendieron el sentido crítico de la propuesta y, sobre todo, a quienes participaron de forma constructiva en el proceso democrático", ha manifestado en la propia web municipal en la que los ciudadanos pueden presentar sus proyectos para los Presupuestos Participativos.

Y es que a raíz de que se hiciesen públicas algunas de las propuestas que se estaban registrando, como la de sustituir el monumento de Franco por uno de Batman, se desató la imaginación de algunos vecinos, planteando otras ocurrencias cargadas de humor y también de crítica, como convertir lo alto de la Montaña de Los Campitos, sobre Barrio Nuevo, en una especie de Dakota del Sur, con la creación de un Monte Rushmore nacionalista, con los rostros de José Manuel Bermúdez, José Emilio García, Miguel Zerolo y Manuel Hermoso. Asimismo, también se ha propuesto dedicar una avenida al exalcalde Miguel Zerolo o instalar en la ciudad una estatua del actual regidor, José Manuel Bermúdez, con un patinete.

Desde que se abrieron los Presupuestos Participativos, hace algo más de tres semanas, para que los chicharreros presenten proyectos para mejorar la ciudad, a través de la web www.santacruzdetenerife.es, ya se han registrado más de 75 propuestas. La campaña seguirá abierta hasta el próximo 31 de diciembre. Una vez finalizada la presentación de propuestas por parte de los chicharreros, los técnicos municipales decidirán cuáles son viables. Entre el 30 de abril y hasta el 29 de junio, se procederá a la votación final. Serán los propios ciudadanos los que elegirán las ideas que más les gusten. La previsión es que a principios de julio se conozcan los resultados, es decir, los proyectos y obras planteados por los ciudadanos que ejecutará el Ayuntamiento. El Consistorio intentará que se lleven a cabo entre finales de 2026 y a lo largo de 2027.