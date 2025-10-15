Piden dedicar una avenida al exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo

Dedicar una avenida al exalcalde nacionalista de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo. Es una de las nuevas propuestas que se han incorporado en estos días a la edición 2026-2027 de los Presupuestos Participativos, una iniciativa del Ayuntamiento chicharrero con la que los vecinos podrán decidir en qué gastar 2,4 millones de euros del presupuesto municipal.

En concreto, el autor de esta idea plantea, con el objetivo de homenajear, en tono irónico, al polémico alcalde, que cumplió condena de cárcel por el caso de la compraventa de la playa de Las Teresitas, que la avenida de Los Reyes Católicos pase a llamarse Miguel Zerolo.

En esta propuesta se indica que Zerolo fue conocido por su "buen rollito" y que a éste Santa Cruz le debe hitos como el "pelotazo de Las Teresitas" o la privatización de Emmasa. "Propongo dicha avenida porque se encuentra en la entrada de Santa Cruz de Tenerife, para que todos los visitantes sepan que entran en terriotorio comanche", señala el autor de esta idea, en modo de denuncia.

Miguel Zerolo, exalcalde de Santa Cruz. / E. D.

Plazos

Desde que se abrieron los Presupuestos Participativos, hace algo más de tres semanas, para que los chicharreros presenten proyectos para mejorar la ciudad, a través de la web www.santacruzdetenerife.es, ya se han registrado más de 75 propuestas, la mayoría viables, aunque también se han plantedo algunas "ocurrencias" con pinceladas de humor e ideas que sus autores han utilizado para denunciar la gestión del Consistorio.

La campaña seguirá abierta hasta el próximo 31 de diciembre. Una vez finalizada la presentación de propuestas por parte de los chicharreros, los técnicos municipales dedicirán cuáles son viables. Entre el 30 de abril y hasta el 29 de junio, se procederá a la votación final. Serán los propios ciudadanos los que elegirán las ideas que más les gusten. La previsión es que a principios de julio se conozcan los resultados, es decir, los proyectos y obras planteados por los ciudadanos que ejecutará el Ayuntamiento. El Consistorio intentará que se lleven a cabo entre finales de 2026 y a lo largo de 2027.