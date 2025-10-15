Adiós al antiguo silo de grano del régimen franquista situado en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife

El antiguo silo de grano situado en el Puerto de la capital tinerfeña, que dejó de utilizarse desde hace más de treinta años, desaparecerá del paisaje del municipio chicharrero. La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife ha sacado a licitación, por un presupuesto de casi 1,5 millones de euros, la demolición de esta imponente edificación, única en Canarias, que se construyó en los años 60 para el almacenamiento de cereales, ante la escasez, dentro de la política implementada por el régimen franquista a través del Servicio Nacional de Trigo.

La Autoridad Portuaria explica que se ha tomado la decisión de derribar este inmueble, situado junto a la autovía de San Andrés y que alcanza unos 34 metros de altura, porque se trata de una construcción obsoleta, para la que no existe posibilidad alguna de recuperar el uso de almacenamiento de grano, que «es para lo que fue diseñada y construida». El organismo estatal indica que se realizaron diversas consultas a empresas del sector para mantener este silo, pero «ninguna de ellas mostró interés por recuperar su operatividad».

Estado del edificio

Éste añade que, dada la configuración del inmueble, tampoco es posible reestructurar su interior para poder utilizarlo para otro tipo de requerimientos o usos. Además, y según señalan fuentes de Puertos de Tenerife, la estructura del edificio se encuentra «extremadamente deteriorada», tras tanto tiempo abandonada.

«Por lo tanto, es necesaria la demolición del silo de granos y de las construcciones anexas, porque estas infraestructuras han dejado de ser útiles para el objeto para el que fueron construidas e impiden el desarrollo de otro tipo de usos en la parcela donde se ubican», se establece en la memoria justificativa del proyecto de derribo.

Estado en el que se encuentra el antiguo silo de Santa Cruz. / E. D.

Ganar espacio portuario

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife resalta que el desmantelamiento de esta construcción permitirá ganar espacio en una de las zonas portuarias con mayor operatividad de la instalación chicharrera, en el entorno de la Dársena del Este, «donde se encuentran, entre otros operadores, las terminales de contenedores y el almacenamiento de combustible».

«Se dispondrá de una parcela con una superficie de cerca de 3.500 metros cuadrados, lo que paliaría la escasez de espacio disponible en el Puerto capitalino», agrega el organismo estatal. Dicho espacio se destinará a la instalación de nuevas empresas y actividades portuarias, aunque aún no hay nada cerrado, según aclara Puertos de Tenerife.

Construcciones

En concreto, la construcción que demolerá la Autoridad Portuaria está formada por el inmueble de silo de almacenaje, de 27 metros de altura, que es la edificación principal y ocupa una superficie de 1.107 metros cuadrados; por una zona de maniobra y oficinas, que tiene una altura de 34 metros; por oficinas anexas, adosadas al fondo del edificio principal;y por una nave industrial de almacenaje anexa, con una superficie de 568 metros cuadrados.

Derribo

En el proyecto de demolición del silo del Puerto chicharrero se indica que, al tratarse de una edificación adosada parcialmente a parcelas colindantes, su eliminación no puede ser acometida de forma directa en todos sus frentes, «debiendo cuidarse escrupulosamente las medidas de seguridad y los pasos de ejecución para evitar afectar a las propiedades e instalaciones aledañas».

En algunos casos, los trabajos de derribo de esta edificación serán completamente manuales y en otros, se tendrá que utilizar la maquinaria adecuada, «como retroexcavadoras de gran alcance y robots de demolición».

Red Nacional de Silos y Graneros

El antiguo silo de grano de Santa Cruz es un vestigio de la denominada Red Nacional de Silos y Graneros, un sistema de almacenamiento de cereales, sobre todo de trigo, impulsado, ante la escasez, durante la dictadura franquista. Su ubicación en zona portuaria lo convirtió en un punto estratégico para el transporte y el almacenamiento de cereal, facilitando la distribución al resto de islas. Servía para almacenar grandes volúmenes de grano, protegiéndolo de la humedad y de las plagas.

Tipología

Este silo pertenece al tipo P, una de las veinte tipologías de silos que se diseñaron en el país. De dicha tipología, específica para zonas portuarias y para garantizar el tránsito de los cereales, sólo se construyeron dos edificaciones, una en el Puerto de Málaga y otra en el de Santa Cruz de Tenerife. La de Málaga ya ha sido derribada. Otros silos, de otras tipologías, han sido recuperados para diferentes usos, convirtiéndolos en teatros, centros culturales, museos u oficinas.

Cierre

Los silos de grano dejaron de ser útiles en la década de los 80, cuando España ingresó en la Comunidad Económica Europea. Con la liberalización del mercado del trigo, estos grandes almacenes de cereales dejaron de ser necesarios y cerraron sus puertas.