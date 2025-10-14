Sustituir el monumento a Franco por una estatua de Batman: arranca la nueva edición de los Presupuestos Participativos de Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha puesto en marcha una nueva edición de los denominados Presupuestos Participativos, con la que los chicharreros podrán decidir en qué gastar 2,4 millones de euros, proponiendo proyectos, actuaciones y obras para mejorar la ciudad. Los vecinos tienen hasta el próximo 31 de diciembre para plantear sus ideas, a través de la web municipal www.santacruzdetenerife.es. Desde que arrancó la campaña, el 21 de septiembre, ya se han presentado unas 60 propuestas, entre las que se encuentran la sustitución del monumento a Franco de la avenida de Anaga por una estatua de Batman, la construcción de piscinas flotantes en la marina del Puerto chicharrero o la instalación de radares de ruido.

El importe asignado a la convocatoria de los Presupuestos Participativos 2026/2027, que se ha incrementado en un millón de euros con respecto a la anterior (2023/2024), se reparte entre los cinco distritos del municipio capitalino (Suroeste, Ofra-Costa Sur, Salud-La Salle, Anaga y Centro Ifara), con 400.000 euros para cada uno, y la denominada Línea Ciudad, también con 400.000 euros, en la que se podrán plantear proyectos más generales, más relacionados con la cultura y el ocio.

Una vez finalizada la presentación de propuestas por parte de los vecinos, se iniciará la fase de revisión interna de las mismas, que se desarrollará entre el 1 de enero y el 29 de abril de 2026 y durante la que los técnicos municipales decidirán cuáles son viables. A continuación, desde el 30 de abril y hasta el 29 de junio, se procederá a la votación final. Serán los propios ciudadanos los que elegirán las ideas que más les gusten. La previsión es que a principios de julio se conozcan los resultados, es decir, los proyectos y obras planteados por los chicharreros que ejecutará el Ayuntamiento. El Consistorio intentará que se lleven a cabo entre finales de 2026 y a lo largo de 2027.

Según se explica en el decreto del alcalde, el nacionalista José Manuel Bermúdez, con el que se pone en marcha esta nueva convocatoria, los Presupuestos Participativos son una herramienta democrática, creada en el año 2017, que permite a la ciudadanía proponer, consensuar y decidir sobre una parte del presupuesto público municipal, "con el fin de implicar a los vecinos en la mejora del espacio público de la ciudad".

Montaje de piscinas en el Puerto incluido en una de las propuestas de los Presupuestos Participativos. / El Día

"Las iniciativas ciudadanas que formen parte de los Presupuestos Participativos serán asumidas por el gobierno municipal y tendrán periodos de ejecución preferentes, sin fecha de caducidad, pudiendo ser ejecutadas en años posteriores a la convocatoria en la que fueron planteadas", se indica en el decreto.

Para la presentación de los proyectos, con respecto a las categorías de distritos, tendrán que cumplirse una serie de condiciones: éstos deberán desarrollarse en suelo municipal, el coste no podrá superar los 120.000 euros cada uno, su plazo de ejecución no podrá superar los 12 meses, y no podrán solaparse con una actuación municipal prevista. Por ejemplo, podrán solicitarse inversiones en nuevas infraestructuras, reformas de espacios públicos, equipaciones deportivas, mejora de vías o nuevo mobiliario urbano.

Y en relación a la Línea Ciudad, las propuestas versarán sobre la prestación de un servicio, como la celebración de jornadas de información o iniciativas de desarrollo comunitario, en lugar de solicitar la ejecución de una obra; la valoración económica no podrá superar los 15.000 euros; y su periodo de ejecución no podrá superar los 12 meses.

Línea Ciudad

Para la categoría de Línea Ciudad, ya se han presentado tres proyectos: la conmemoración cada año, a través de la inauguración de un mural urbano callejero, del otorgamiento a Santa Cruz de Tenerife del título Villa Exenta; la colocación de pequeñas placas conmemorativas en los bancos públicos de la ciudad para reconocer y visibilizar a personalidades locales de diferentes ámbitos; y la instalación de radares de ruido para controlar la contaminación acústica provocada por las motos o coches.

Distrito Anaga

Para el Distrito Anaga, los vecinos han planteado hasta el momento cuatro iniciativas: la sustitución de las barandillas de las escaleras en San José de Suculum; la renovación de los bancos en la plaza de Miguel Díaz; la instalación, en la rotonda de San Andrés, de una escultura para homenajear a las vendedoras de pescado; y la estabilización del talud del Paseo Inciensal, en Igueste de San Andrés.

Distrito Centro-Ifara

Los chicharreros ya han presentado 28 proyectos para el Distrito Centro-Ifara. Entre éstos se encuentran la restauración y embellecimiento del puente peatonal sobre el barranco de Santos; la construcción de una zona de piscinas flotantes y solárium en la marina del Puerto de Santa Cruz; la creación de una zona verde y sendero accesible en Barrio Nuevo; la instalación de sombra en la zona peatonal centra de la avenida Asuncionistas; la ampliación de la acera de la Rambla; la recuperación de los baños de la plaza del Príncipe, convirtiéndolos también, a través de un diseño artístico, en un atractivo para los visitantes; y la sustitución del monumento a Franco de la avenida de Anaga por una estatua de Batman.

Con respecto a esta última propuesta, su autor destaca que ha elegido Batman porque se trata de un "personaje de la cultura popular contemporánea que encarna valores universales de justicia, resiliencia y lucha contra la corrupción". "Retirar el monumento a Franco no sólo es un acto de memoria democrática, sino también una oportunidad para sustituirlo por un símbolo universal de justicia. Batman, a diferencia del dictador, no busca poder personal ni perpetuarse en el mando: lucha contra la corrupción y el crimen, incluso cuando eso le cuesta la simpatía de la sociedad. Reemplazar el monumento a Franco con una estatua de Batman no es solo una provocación cultural, sino una oportunidad histórica de cerrar un capítulo oscuro", se indica en este proyecto ciudadano.

Distrito Ofra-Costa Sur

En la categoría del Distrito Ofra-Costa Sur, se han registrado hasta el momento ocho propuestas. Entre estas se encuentran la mejora de la plaza de Santa Clara, la mejora del asfaltado de la calle Domingo Salazar Cologán, el arreglo de los bancos y de las aceras de la calle José Crosa y la instalación de iluminación en la zona de estacionamiento de la avenida Príncipes de España.

Distrito Salud-La Salle

Para el Distrito Salud-La Salle, los vecinos han propuesto hasta ahora nueve proyectos. Éstos incluyen la mejora del pavimento en la calle Heliodoro Rodríguez López; la colocación de cámaras para evitar el depósito de enseres y basura fuera de los contenedores en las zonas de Duggi, Rambla de Pulido y Porlier; la instalación de un baño público en el parque de Las Indias, y la recuperación de la fuente en la plaza José Carlos Schwartz.

Distrito Suroeste

En la categoría del Distrito Suroeste se han registrado ocho propuestas, entre las que se encuentran la mejora y adecuación de solares en mal estado en El Draguillo; el asfaltado y acerado de la calle Níspero; el techado del polideportivo de La Gallega; el embellecimiento, mejora e iluminación de la calle Cupreso, y la puesta en marcha de un plan de asfaltado integral en La Gallega Vieja.