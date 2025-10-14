Un Monte Rushmore nacionalista o un sustituto japonés para el Monumento a Franco: así son las nuevas propuestas vecinales para Santa Cruz

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife abrió una nueva edición de los presupuestos participativos a través de su página web. Esto permite a los santacruceros proponer nuevos proyectos que llevar a cabo en distintas zonas de la ciudad por valor de 2,4 millones de euros. La línea de crédito se reparte en seis partidas de 400.000 euros entre: Línea Ciudad, Distrito Anaga, Distrito Centro-Ifara, Distrito Ofra-Costa Sur, Distrito Salud-La Salle y Distrito Suroeste.

Entre las primeras propuestas se encontraba la de convertir Santa Cruz en Gotham City, colocando una figura de Batman en sustitución de la imagen de Franco en el monumento que lleva el nombre del Caudillo en la capital. A colación de esto, algunos chicharreros han aprovechado para lanzar diversas propuestas vecinales, cuanto menos, atrevidas.

El Monte Rushmore nacionalista

Una de las propuestas más llamativas busca convertir lo alto de la Montaña de Los Campitos, sobre Barrio Nuevo, en una especie de Dakota del Sur con la creación de un Monte Rushmore nacionalista. José Manuel Bermúdez, José Emilio García, Miguel Zerolo y Manuel Hermoso formarían los cuatro rostros que emularían a George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt y Abraham Lincoln.

Creada la propuesta vecinal desde la 'Línea Ciudad', los rostros de los alcaldes de Santa Cruz que han formado parte de Agrupación Tinerfeña Independiente o Coalición Canaria formaría un monumento al nacionalismo en lo alto de Santa Cruz.

Propuesta vecinal / E. D.

Sonic en el Monumento a Franco

En línea con la propuesta de colocar un Batman en el Monumento a Franco, otro vecino chicharrero ha querido dar su idea para colocar una nueva imagen en ese lugar. Los más fanáticos del anime recordarán al erizo azul más famoso del mundo, Sonic, que fue creado como mascota de SEGA en 1991, y terminó siendo una de las imágenes más reconocibles de la empresa japonesa.

Propuesta vecinal / E. D.

Según apunta el creador de esta idea, "Sonic representa energía, libertad y movimiento constante". "Convertirlo en símbolo público sería apostar por una nueva identidad colectiva: más moderna, más alegre y orientada al futuro", sentencia este santacrucero en su propuesta para 'Distrito Anaga''.

Un mini récord Guiness

Entre otras propuestas, destaca la de llevar a Santa Cruz al libro de los récords Guiness con la escultura urbana más pequeña del mundo. Este logro, que pertenece por el momento a la rana viajera de Rusia, podría cambiar de manos ante la idea de colocar una escultura de la chuchanga, término usado en Canarias para referirse al caracol de tierra pequeño, de concha dura y blancuzca.

Propuesta vecinal / E. D.

Situando este monumento en la plaza que está en el Barranco Santos, debajo de Barrio Nuevo, este vecino apunta que este récord "daría visibilidad a la chuchanga que está en peligro de extinción, pondría este lugar en las rutas visitables de la ciudad y arreglaría esa plaza con paneles explicativos".